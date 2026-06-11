ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם בימים אלה מהלך דרמטי שעשוי לשנות את פני מפלגת הליכוד: ביטול שיטת הפריימריז המסורתית והחלפתה במנגנון חדש של ועדה מסדרת. על פי חשיפה של העיתונאי עמית סגל, התוכנית כוללת הקמת ועדה שבה יישבו ראשי ערים מהמפלגה לצד אישי ציבור, והיא תכריע על זהות המועמדים ומיקומם ברשימה עד למקום ה-32.

בנוסף למנגנון הוועדה, נתניהו שואף להבטיח לעצמו סמכות לשריין באופן אישי שבעה מועמדים לבחירתו - צעד שמעורר התנגדות עזה בקרב חברי הכנסת המכהנים החוששים למקומם. המהלך מגיע על רקע סדרה של אירועים שהטרידו את הנהגת המפלגה בשנה האחרונה.

הרקע למהלך: מבקר המדינה, פרישות ועלויות

היוזמה של נתניהו מתבססת על מספר טיעונים מרכזיים שהוא מציג בדיונים סגורים עם חברי המפלגה. ראשית, הליקויים שעלו בדוח מבקר המדינה בנוגע לרישום המתפקדים בבחירות האחרונות, שהעלו סימני שאלה רציניים על תקינות ההליך.

שנית, פרישתם של שבעה חברי כנסת מהליכוד במהלך הקדנציה הנוכחית - תופעה שלדברי נתניהו מצביעה על בעיה מבנית בשיטת הבחירה הקיימת. שלישית, הטיעון הכלכלי: עלות הפריימריז מוערכת בכ-12 מיליון שקלים, סכום שלדעת ראש הממשלה ניתן לחסוך.

מעבר לכך, נתניהו טוען כי שיטת הפריימריז הנוכחית עלולה להוביל לבחירת מועמדים בעלי עמדות קיצוניות, ולכן יש צורך במנגנון שיאפשר בחירה מאוזנת יותר של המועמדים.

"רענון השורות": המטרה האמיתית

בשיחות מאחורי הקלעים, נתניהו מבהיר כי המטרה המרכזית היא להציג רשימה אטרקטיבית שתמשוך קהלים רחבים, במיוחד מצביעים צעירים. התוכנית כוללת דחיקת נציגי המחוזות למקומות פחות ריאליים בסוף הרשימה - מהלך שיאפשר לנתניהו להותיר מחוץ לכנסת מועמדים שאינו חפץ בהם.

בסביבת ראש הממשלה בונים על שמות פופולריים בקרב הצעירים, כמו חבר הכנסת אלמוג כהן, ואף שוקלים את שילובה של הדר מוכתר - במידה ויאושר לה קיצור של תקופת ההכשרה הנדרשת במפלגה. השריונים האישיים שנתניהו מבקש יאפשרו לו להכניס דמויות כאלה ישירות לרשימה, מבלי להיות תלוי בהצבעת המתפקדים.

ההתנגדות: "קו אדום שלא יעבור"

מנגד, המערכת הפוליטית בליכוד מייצרת התנגדות עזה למהלך. גורמים במפלגה מעריכים כי הדיבורים על ועדה מסדרת הם בסך הכל בלון ניסוי פוליטי - טקטיקה שנועדה להכשיר פשרה "רכה" יותר של שריון 8-10 מקומות ריאליים עבור נתניהו. חברי הכנסת המכהנים מתנגדים בתוקף גם לפשרה כזו, מחשש למקומם.

יו"ר מרכז הליכוד, חיים כץ, כבר הבהיר בישיבת המזכירות כי אם נתניהו לא יקבל החלטות חותכות, הוא יזום בעצמו את כינוס המרכז כדי להכריע בנושא. חברי כנסת נוספים בתנועה שידרו מסר תקיף והבהירו: "ביטול הפריימריז הוא קו אדום ומהלך שלא יקום ולא יהיה".

ההתנגדות נובעת לא רק מחשש אישי של חברי הכנסת למקומם, אלא גם מתפיסה עקרונית לפיה שיטת הפריימריז מייצגת דמוקרטיה פנימית במפלגה. בית הדין של הליכוד קבע לאחרונה כי מחלוקות פוליטיות צריכות להתברר בקלפי על ידי המתפקדים - עמדה שמחזקת את מתנגדי המהלך.