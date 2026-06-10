הליכוד מבהיר לטראמפ: "נתניהו יתמודד, וינצח"

מפלגת הליכוד הבהירה הבוקר (רביעי) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות ובעזרת השם ינצח, זאת בתגובה להתבטאות מפתיעה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהעלה סימני שאלה בנוגע לעתידו הפוליטי של ראש הממשלה.

"ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות - ובעזרת השם ינצח", נמסר מהליכוד בהבהרה חד משמעית. ההבהרה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ העלה אמש סימן שאלה בנוגע לעתידו הפוליטי של נתניהו בריאיון לכתב רשת ABC.

"לא יודע אם הוא רוצה להמשיך"

בשיחה עם הכתב ג'ונתן קארל מרשת ABC, הביע הנשיא האמריקני ספק האם ראש הממשלה בכלל מעוניין להמשיך את דרכו בפוליטיקה ולהתמודד בבחירות הקרובות בישראל. "זו שאלה פתוחה האם ביבי רוצה להמשיך בפוליטיקה ולרוץ בבחירות הקרובות", מסר טראמפ לכתב.

הנשיא האמריקני הוסיף והבהיר: "אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה. האם הוא ימשיך? כי אתה יודע, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה". טראמפ הוסיף כי "בעוד זמן קצר ננצח את המלחמה הזו בדרך כזו או אחרת".

עיתוי מעניין במיוחד

דבריו של טראמפ מגיעים בעיתוי מעניין במיוחד, שכן רק לפני חודש ספור גייס נתניהו את הנשיא האמריקני למה שנראה כפתיחת קמפיין הבחירות שלו. ראש הממשלה פרסם בערוץ הטלגרם שלו סרטון ערוך עם קולו של טראמפ מביע תמיכה בו, על רקע המלחמה המתמשכת.

בסרטון שהפיץ נתניהו נראה הנשיא האמריקני מדבר בשבחו, כשדבריו נלקחו ממספר נאומים שנשא בעבר. בין היתר נראים השניים לוחצים ידיים על רקע דגלי ישראל וארה"ב, כשטראמפ אומר: "אם לא היה להם ראש ממשלה חזק, ייתכן שישראל לא הייתה קיימת".

ההבהרה החד משמעית של הליכוד הבוקר מעידה כי למרות דבריו של טראמפ, ראש הממשלה מתכוון להמשיך ולהוביל את המפלגה בבחירות הקרובות. יצוין כי מועד הבחירות טרם נקבע באופן רשמי, אך הקואליציה נערכת לאפשרות של בחירות בחודשים הקרובים.