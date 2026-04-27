"כובע" מונית. אילוסטרציה ( צילום: Kobi Gideon / Flash90 )

בעקבות התקדמות חוק אובר בכנסת, יו"ר נהגי המוניות כפיר בן זינו יצא אמש (ראשון) בהצהרות חריפות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו וחברי הכנסת שתמכו בחוק. בראיון לתקשורת הכללית, בן זינו איים כי אם החוק יעבור בקריאה השנייה והשלישית, נהגי המוניות יעבירו ארבעה מנדטים למפלגה אחרת - אולי אף לנפתלי בנט שהתאחד עם יאיר לפיד.

"ואני אומר דבר אחד, מירי את צריכה לזכור דבר אחד. יש את הפריימריז ואני יכול להבטיח לך אישית שבפריימריז הקרוב אתם תראו דברים שלא ראיתם בחיים שלכם", מסר בן זינו לשרת התחבורה דרך התקשורת. "כל אלו שיצביעו בעד החוק, הם כבר לא יהיו פעם הבאה, בכנסת הבאה. את זה אני יכול להבטיח לך". "ביבי לא נקי מזה" בן זינו הבהיר כי האיום אינו מופנה רק כלפי חברי כנסת בודדים, אלא גם כלפי ראש הממשלה עצמו. "עכשיו עוד דבר אחד, שאף אחד לא יחשוב שביבי נקי מזה. ביבי לא נקי מזה", הדגיש. "כי אם ביבי יעביר את החוק הזה, אני יכול להבטיח לך אישית שאת תראי הרבה נהגי מוניות עוברים צד. אני לא אומר לשמאל או לימין, אבל הם יעברו למפלגה אחרת". כאשר נשאל לאיזו מפלגה עשויים לעבור נהגי המוניות, בן זינו השיב כי בעבר כשהקשו את התנאים של נהגי המוניות בם עברו לבנט, היום הוא אומר: "אני לא יודע אם נעבור לבנט, אנחנו צריכים לשבת על זה. אם החוק יעבור אני יכול להבטיח לך מפלגה אחרת תיהנה מהקולות של ארבע מנדטים של נהגי מוניות. זה אני יכול להבטיח לך".

המשרד של הדרייבר החרדי. רכב מנהלים, אילוסטרציה ( צילום: skoda )

מלחמה בפריימריז

יו"ר נהגי המוניות הבהיר כי המאבק יתמקד בפריימריז של הליכוד, שם מתכננים נהגי המוניות להפיל את חברי הכנסת שתמכו בחוק. "תשמעי, שנייה ושלישית זה כבר... אני כבר דיברתי עם חברי מרכז ליכוד שהם נהגי מוניות שהם הרבה מאוד, הם והמשפחות שלהם, לא רק נהגי מוניות", מסר. "סגרנו בינינו שברגע שמישהו מצביע בפריימריז... הוא ישלם על זה בפריימריז".

בן זינו ציין כי בהצבעה האחרונה על החוק, 17 חברי כנסת תמכו בו, מתוכם שישה מהליכוד. "ויש שם 34 חברי כנסת. תביני לבד שחברי הכנסת מהליכוד מבינים את הבעיה פה. שמי שיצביע בעד החוק – הוא ישלם בכיסא שלו. ואת תראי את זה גם בהמשך. אנחנו לא... מי שפוגע בפרנסה של נהגי מוניות, הוא ישלם על זה".