כשבועיים למבצע "שאגת הארי", וברקע התגברות המלחמה בחזית הצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך הערב (חמישי) מסיבת עיתונאים, וענה על שאלות הציבור.

"השינוי הדרמטי בכוח שלנו מול אויבנו הוא המפתח. איומים עולים ויורדים, אבל כשאנחנו הופכים למעצמה אזורית, ובתחומים מסוימים, למעצמה עולמית - יש בכוחנו להסיר מעלינו איומים". נתניהו הוסיף: "הסכנה הגדולה ביותר היא לא במדינות ערב, אלא באיראן".

לדברי ראש הממשלה, הזכיר פעולות גלויות אך גם סמויות והוסיף: "בנינו יכולות שלנו, צבאיות וטכנולוגיות, כדי להרחיק מעלינו את האיומים. כל המאמצים התרכזו לעם כלביא - ולשאגת הארי. אנחנו מחויבים להשלים את המלאכה, להביא ביטחון לכל אזרחי ישראל, ובפרט לאזרחי הצפון".

ראש הממשלה הוסיף: "חיזבאללה מרגיש את נחת זרוענו וירגיש אותה ביתר שאת וישלם מחיר כבד על תוקפנותו. בעם כלביא פרצנו לראשונה לפגיעה ישירה במעגל הייצור והשיגור טילים, כמו גם בתוכנית הגרעין שלה". נתניהו הוסיף כי חלק גדול ממדעני הגרעין אינם.

לדברי ראש הממשלה, מוג'תבא חמינאי, שמונה למנהיג העליון של איראן אחרי חיסולו של אביו, הוא "בובה של משמרות המהפכה". נתניהו אמר כי חמינאי "לא יכול להראות את פניו בציבור", והוסיף: "אנו כותשים את תשיות הגרעין, מפעלי הטילים והדיכוי".

נתניהו אמר: "יצאנו יחד למערכה, ארה"ב וישראל, כדי להמשיך את מה שעשינו בעם כלביא. למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני וטילים בליסטיים שיאיימו על ארה"ב וישראל, ולמנוע ממנה להפוך אותן לחסינות באמצעות העברתן למתקנים תת-קרקעיים". "תוך זמן קצר חיסלנו את חמינאי ובכירים רבים במשטר" אמר.

לדברי נתניהו, מוג'תבא לא יכול להראות עכשיו את פניו בציבור. עוד אמר כי ארה"ב וישראל "כותשים הרבה מאוד מטרות". במקביל, אמר נתניהו, "אנחנו יוצרים תנאים לעם האיראני לסלק את משטר הטרור".

נתניהו הזכיר את פעולות צה"ל והמוסד בטהרן. הוא הוסיף מסר לעם האיראני: "אנחנו לצידכם, עוזרים לכם, אבל בסופו של יום זה תלוי בכם. זה בידיים שלכם. כבר עכשיו אפשר לומר בוודאות - זו לא אותה איראן ולא אותו מזרח תיכון. זאת גם לא אותה ישראל. אנחנו לא מחכים. אנחנו תוקפים ועושים זאת בעוצמה שלא היו כמותה".

לדבריו, "פגענו בתשתיות גרעין. חיסלנו מדען גרעין בכיר מאד. יהיו עוד הרבה הפתעות, חשוב לשמור על ערפל קרב, מתכוונים לממש את כל היעדים בעזרת השם".

נתניהו שיתף וסיפר: "הנשיא טראמפ אמר לי: היחסים בנינו חזקים פי 100 מכפי שהיו בין כל נשיא אמריקני לישראל. אנחנו חושבים גם על הדורות הבאים, על עתיד האנושות. בימים אלה, אנחנו רוקמים בריתות באזור שעד לא מזמן נראו דמיוניות. אנחנו עושים זאת בזכות העוצמה האדירה שבנינו. עושים זאת בזכות צה"ל ובזכות אזרחי ישראל".

נתניהו הזכיר את הנחיות פיקוד העורף. "אני יודע שזה לא קל וקשה מאוד בצפון, אבל בכך שאתם מקפידים על הדברים, אתם גם מצילים חיים ונותנים אורח נשימה לנו, ולצה"ל, להשיג את יעדי המערכה". נתניהו הוסיף: "רק בישראל טיסות החילוץ הפוכות".

רה"מ נתניהו למענה שאלת חדשות 12: "ליבי עם תושבי הצפון. לא נפקיר את הצפון. במערכה הקודמת הסרנו איום ענק. דיברנו אז על 150 אלף רקטות וטילים, על נפילת מגדלים בתל אביב. כל זה לא התממש כי הנחתנו עליהם מכה אדירה. נשארה להם שארית וגם בזה נטפל".

במענה לשאלת חדשות 12 בנוגע לדברי טראמפ על הנשיא הרצוג אמר נתניהו: "אני לא אתייחס לדבריו של נשיא אמריקני כזה או אחר. לא שאלתם על הנשיא ביידן שדיבר על המהפכה המשפטית. זכותו לומר את דבריו, הוא מדבר מדם ליבו. הוא חושב שיש ציד אדם. הוא צודק".

במענה לשאלה מה יקרה אם המשטר לא ייפול? נתניהו אמר: "זה פשוט איראן אחרת, היא לא מאיימת כמו שהיא הייתה. היא לא הבריון הענק שהייתה". לדבריו, "אנחנו יוצרים תנאים מיטיביים להפלת המשטר אבל לא יכול להגיד בוודאות שהעם האיראני יפיל את המשטר. כי את המשטר בסוף מפילים מבפנים. אמרנו להם שהעזרה בדרך והיא הגיעה והיא עוד תגיע".

על חוק הגיוס אמר נתניהו: "אני מקווה שנצליח להעביר את חוק הגיוס, אני חושב שהוא חוק אחראי מאוד, לא ויתרנו על שום חוק". לדבריו, הוא רוצה בחירות במועד הקבוע. בספטמבר או באוקטובר. רוצה שהממשלה תמלא את ימיה