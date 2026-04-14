הפרקליטות דורשת את חוות הדעת הסודית של השב״כ על נתניהו

עו"ד עמית חדד וראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט | ארכיון ( צילום: Miriam Alster/Flash90 )

בהתפתחות חריגה במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגישה הפרקליטות היום (שלישי) בקשה דרמטית לבית המשפט המחוזי בירושלים, בה היא דורשת לקבל לידיה את חוות הדעת הסודית של השב״כ שפורסמה. על פי הפרסומים, חוות הדעת קובעת כי ראש הממשלה לא יוכל להעיד בשבועיים הקרובים מסיבות הקשורות בביטחונו האישי ובמצב הביטחוני הרגיש במזרח התיכון.

הבקשה החריגה של המאשימה חושפת מהלך שנעשה מאחורי הקלעים ללא ידיעתה: העברת מסמך ביטחוני מסווג לבית המשפט, שעשוי להשפיע על המשך ניהול ההליך המשפטי ועל ביטול עדותו של נתניהו. הפרקליטות מדגישה בבקשתה כי היא נאלצת להתבסס על הפרסומים בכלי התקשורת, שכן המסמך המדובר מעולם לא הועבר אליה ואף לא ניתנה לה הודעה מוקדמת על קיומו.

"לא קיבלנו הודעה על חוות הדעת" בבקשה שהוגשה לבית המשפט, מפרטת הפרקליטות את הרקע לפנייתה החריגה. על פי הנמסר, ביום ראשון בערב פורסם בכלי התקשורת כי לבית המשפט הועברה חוות דעת סודית מטעם שירות הביטחון הכללי, לפיה ראש הממשלה לא יוכל להעיד מסיבות הקשורות בביטחונו. מעיון במערכת נט המשפט עלה כי הועברה לבית המשפט הודעה של עורך הדין ברק לייזר, היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט, לפיה הוא מבקש להציג מכתב משירות הביטחון הכללי הכולל מידע סודי. המאשימה מדגישה בבקשתה כי הודעת עורך הדין לייזר לא התייחסה כלל לתוכן המכתב או לסעד המבוקש בו. "למאשימה לא הועברה חוות דעת מטעם שב״כ, היא אף לא קיבלה הודעה כי יש כוונה להעביר חוות דעת שכזו", נכתב בבקשה. הפרקליטות מוסיפה כי היא נאלצה להתבסס על האמור בפרסומים בתקשורת, ואין לה ידיעה האם אכן הועברה חוות דעת כאמור לעיון בית המשפט, והאם היא היוותה שיקול בהחלטת בית המשפט לבטל את שמיעת עדותו של ראש הממשלה השבוע.

הבחנה בין שתי חוות דעת

הפרקליטות מבהירה בבקשתה כי יש להבחין בין שתי חוות דעת שונות. בעוד שבא כוח ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד, אכן העביר לעיון המאשימה חוות דעת אחת יחד עם בקשה לביטול עדותו מטעמים הקשורים לאירועים שהתרחשו בישראל בתקופה האחרונה - הסכמת המאשימה לביטול הדיונים השבוע התבססה על טעמים הקשורים לחוות דעת זו בלבד.

אולם חוות הדעת הסודית של השב״כ, שעליה דווח בתקשורת, היא מסמך שונה לחלוטין שלא הועבר למאשימה ואף לא הוזכר בפניה. כידוע, בשבועות האחרונים בוטלו דיונים במשפט מספר פעמים - תחילה בשל יציאתו של ראש הממשלה לפגישה עם הנשיא טראמפ בארצות הברית, ולאחר מכן בשל פטירת אמו של השופט עודד שחם.

"פעולה שחייבת לעבור לידיעת המאשימה"

בחלק המרכזי של הבקשה, טוענת הפרקליטות כי עצם הגשת בקשה לבית המשפט או מסירת מידע לגבי בקשה שכזו, וודאי ככל שיש לה משמעות על אופן המשך ניהול ההליך - להבדיל משאלת מיקום הדיונים - הייתה חייבת לעבור לידיעת המאשימה. "לעניין תוכן הבקשה או המכתב הנלווה לה ניתן היה להעבירו לגורמים בעלי סיווג ביטחוני מתאים בקרב המאשימה", נכתב בבקשה.

המאשימה מזכירה כי בעבר אכן הועברו אליה חוות דעת סודיות ומידע מסווג, על מנת שתוכל לגבש עמדה משפטית ובמידת הצורך אף להתייחס לדברים. "ממש כשם שהועברו חוות דעת סודית אחרת ומידע סודי בעבר", מדגישה הפרקליטות, כך היה צריך להיעשות גם במקרה הנוכחי.

בנסיבות האמורות, וככל שאכן הועברה לעיונו של בית המשפט חוות דעת שב״כ הקשורה ביכולתו או אי יכולתו של ראש הממשלה להעיד, מבקשת המאשימה כי בית המשפט יורה להעבירה לעיון גורמים בעלי סיווג ביטחוני מתאים אצל הפרקליטות. הבקשה מדגישה כי מדובר בזכות יסוד של המאשימה לקבל מידע שעשוי להשפיע על ניהול ההליך המשפטי.

רקע: המתיחות סביב המשפט

הפרשה מתרחשת על רקע מתיחות דיפלומטית בין ישראל לארצות הברית בנושא אפשרות מתן חנינה לראש הממשלה. הנשיא טראמפ תקף בחריפות את נשיא המדינה יצחק הרצוג על כך שלא העניק חנינה לנתניהו, וטען כי הרצוג "הבטיח לו חמש פעמים" שייתן חנינה.