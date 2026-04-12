הפרקליטות הסכימה לביטול חלקי של דיוני המשפט בשבוע הקרוב

דחיה במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו: הבוקר (ראשון) הגישה הפרקליטות תגובה לבקשת הדחיה שהוגשה על ידי סנגורו, עורך הדין עמית חדד. הפרקליטות הסכימה לביטול הדיונים בשבוע הקרוב בלבד, בניגוד לבקשה המקורית לדחיה של שבועיים מלאים.

הבקשה החריגה שהגיש חדד מבוססת על שיקולים ביטחוניים ומדיניים רגישים הקשורים למצב הביטחוני הנוכחי במזרח התיכון. בשל רגישות המידע, הנימוקים המפורטים לא הוגשו באופן פומבי, אלא נמסרו לפרקליטות במעטפה סגורה באמצעות שליח מיוחד.

כזכור, עורך הדין חדד מסר לבית המשפט כי "בשל טעמים ביטחוניים ומדיניים מסווגים, הקשורים מטבע הדברים לאירועים הדרמטיים שהתרחשו בישראל וברחבי המזרח התיכון בתקופה האחרונה, ראש הממשלה לא יוכל להעיד לכל הפחות בשבועיים הקרובים".

השופטת רבקה פרידמן פלדמן, ראש ההרכב במשפט, הגיבה מיידית לבקשה וקבעה כי המדינה תידרש להגיש את תגובתה עד יום ראשון בשעה 09:00. התגובה שהוגשה מצביעה על הסכמה חלקית בלבד לבקשה.

הסכמה חלקית של הפרקליטות

הפרקליטות הבהירה בתגובתה כי היא מסכימה לביטול הדיונים שתוכננו לשבוע הקרוב בלבד, ולא לדחיה של שבועיים כפי שביקש ראש הממשלה. המשמעות המעשית היא שהדיונים שתוכננו לימים ראשון, שני, שלישי ורביעי הקרובים יבוטלו, אך הפרקליטות מצפה כי הדיונים יתחדשו בשבוע שלאחר מכן.

ההחלטה הסופית בעניין תתקבל על ידי ההרכב השיפוטי ביום ראשון הקרוב, לאחר עיון בנימוקים המסווגים שהועברו במעטפה הסגורה. יצוין כי זו לא הפעם הראשונה בשבועות האחרונים שבה מתעכבים הדיונים במשפט - בשבועות האחרונים בוטלו דיונים מספר פעמים, תחילה בשל יציאתו של ראש הממשלה לפגישה עם הנשיא טראמפ בארצות הברית, ולאחר מכן בשל פטירת אמו של השופט עודד שחם.

רקע מדיני מורכב

הבקשה לדחיה מגיעה על רקע מתיחות דיפלומטית בין ישראל לארצות הברית בנושא החנינה. הנשיא טראמפ תקף בחריפות את נשיא המדינה יצחק הרצוג על כך שלא העניק חנינה לראש הממשלה, וטען כי הרצוג "הבטיח לו חמש פעמים" שייתן חנינה

במקביל, חברת הכנסת טלי גוטליב פרסמה סרטון ובו פנייה ישירה לראש הממשלה בדרישה לנקוט בצעד דרמטי: להפעיל את החסינות המוקנית לו על פי חוק ולהפסיק להתייצב לדיונים במשפטו. גוטליב טענה כי עצם ההחלטה לקיים את המשפט בזמן מלחמה מהווה "הפקרת ביטחון המדינה".