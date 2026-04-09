גוטליב לנתניהו: "הפעל את החסינות ותפסיק להגיע למשפט"

בצעד חריג, פרסמה חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) סרטון ובו פנייה ישירה לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לנקוט בצעד דרמטי: להפעיל את החסינות המוקנית לו על פי חוק ולהפסיק להתייצב לדיונים במשפטו. הפנייה מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, שעות ספורות לפני חידוש הדיונים במשפט ביום ראשון הקרוב, לאחר הפסקה של שבועיים.

כזכור, סגנית נשיא בית המשפט המחוזי השופטת רבקה פרידמן-פלדמן קבעה כי הדיונים יתחדשו החל מיום ראשון, 12 באפריל, בשעה 09:30 בירושלים. בשבועות האחרונים בוטלו הדיונים מספר פעמים - תחילה בשל יציאתו של ראש הממשלה לפגישה עם הנשיא טראמפ בארצות הברית, ולאחר מכן בשל פטירת אמו של השופט עודד שחם. "השופטים מפקירים את ביטחון המדינה" גוטליב פתחה את דבריה בהצהרה חריפה נגד הרכב השופטים. "אין לי שום ציפיות מהשופטים במשפטו של ראש הממשלה נתניהו", מסרה חברת הכנסת. לדבריה, עצם ההחלטה לקיים את המשפט בזמן מלחמה מהווה "הפקרת ביטחון המדינה" ופגיעה קשה בחוסן הלאומי. השרה החליטה: הדיין שהוריד בניינים ופתח בית דין בחאן יונס ישיא משואה ביום העצמאות דוד הכהן | 09.04.26 בפנייתה הישירה לראש הממשלה, הזכירה גוטליב את סעיף 1 לחוק חסינות חברי הכנסת, הקובע כי חבר כנסת - וראש ממשלה - חסין מפני פעולה משפטית בשל מעשה שעשה במסגרת תפקידו או למען מילוי תפקידו. "זו בדיוק הסיטואציה שבשבילה קיימת החסינות", טענה גוטליב.

"לא להתייצב למשפט - להתמקד במלחמה"

גוטליב העלתה דרישה ברורה: "אני קוראת לך, ראש הממשלה, לא להתייצב למשפט. השתמש בחסינות המוקנית לך בחוק". לדבריה, זהו רגע קריטי בתולדות עם ישראל, ועל ראש הממשלה להיות מרוכז כולו בניהול המלחמה ובמשא ומתן להפסקת אש, ולא בניהול משפטו האישי.

"ההחלטה של השופטים היא החלטה בזויה", הדגישה גוטליב, והוסיפה כי היא מצפה שעם ישראל ישפוט את השופטים על כך. "אני מבקשת ממך לגזור על עצמך את החסינות הזו באופן מיידי", סיכמה את דבריה.

על רקע לחצי טראמפ לחנינה

הפנייה של גוטליב מגיעה על רקע מתיחות דיפלומטית בין ישראל לארצות הברית בנושא החנינה. הנשיא טראמפ תקף בחריפות את נשיא המדינה יצחק הרצוג על כך שלא העניק חנינה לראש הממשלה, וטען כי הרצוג "הבטיח לו חמש פעמים" שייתן חנינה. "הנשיא הרצוג צריך להתבייש", אמר טראמפ במסיבת עיתונאים בבית הלבן.

הדיון הראשון לאחר ההפסקה יתקיים ביום ראשון בירושלים, כאשר ההגנה צפויה להמשיך בחקירה נגדית של עד המדינה הראשון בתיק.