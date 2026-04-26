נתניהו חוזר מחר לעדות במשפט אחרי חודשיים

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לשוב מחר (יום שני) להעיד במשפטו הפלילי, לאחר הפסקה של כחודשיים. הדיון המתוכנן יסמן את חזרתו של ראש הממשלה לאולם בית המשפט, לאחר תקופה שבה הוגשו מספר בקשות לדחיית העדות מטעמים שונים.

בשבועות האחרונים התנהל מאבק משפטי סביב מועדי העדות של ראש הממשלה. סנגורו, עורך הדין עמית חדד, הגיש בקשות חוזרות ונשנות לדחיית הדיונים, בין היתר בשל שיקולים ביטחוניים ומדיניים רגישים הקשורים למצב הביטחוני במזרח התיכון.

ביקור נשיא ארגנטינה

גם לפני מספר ימים הגיש חדד בקשה נוספת לביטול עדותו של ראש הממשלה, הפעם בשל ביקורו של נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי בישראל. הבקשה התבססה על טענה לאילוצים מדיניים וביטחוניים הקשורים לביקור הממלכתי המשמעתי.

הפרקליטות התנגדה גם הפעם בנחרצות, אך השופטים החליטו לבסוף לבטל את העדות באותו מועד. נשיא ארגנטינה נחת בישראל לביקור שכלל פגישה חשובה עם ראש הממשלה והכרזה משותפת על יוזמה דיפלומטית חדשה המכונה 'הסכמי יצחק'.