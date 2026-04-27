בהתפתחות נוספת במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בוטלה הבוקר (יום שני) עדותו שהייתה אמורה להתחדש לאחר הפסקה של כחודשיים, כשעה וחצי לפני התחלתה.
העדות הייתה אמורה לסמן את שובו של ראש הממשלה לאולם בית המשפט, לאחר תקופה ארוכה שבה התנהל מאבק משפטי סביב מועדי הדיונים.
בהודעה הרשמית שפורסמה מטעם בית המשפט לא נומקה סיבת הביטול: "בהמשך היום תוגש בקשה מסודרת לתיק ותינתן החלטה בהתאם". על רקע זאת נודע כי נתניהו מקיים כעת התייעצות ביטחונית טלפונית בהשתתפות ראשי מערכת הביטחון.
העדות אמורה להתחדש מחר, בשעה 9:30 בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
