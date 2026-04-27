משפט נתניהו

דיון בטחוני ממושך שמכנס נתניהו ומתחיל עכשיו הוא הסיבה לביטול העדות

עדותו של ראש הממשלה שהייתה אמורה להתחדש הבוקר בוטלה • הבקשה הוגשה כשעה וחצי לפני מועד העדות | כל הפרטים (משפט)

עו"ד עמית חדד וראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט | ארכיון (צילום: Miriam Alster/Flash90)

בהתפתחות נוספת במשפטו של ראש הממשלה , בוטלה הבוקר (יום שני) עדותו שהייתה אמורה להתחדש לאחר הפסקה של כחודשיים, כשעה וחצי לפני התחלתה.

העדות הייתה אמורה לסמן את שובו של ראש הממשלה לאולם בית המשפט, לאחר תקופה ארוכה שבה התנהל מאבק משפטי סביב מועדי הדיונים.

בהודעה הרשמית שפורסמה מטעם בית המשפט לא נומקה סיבת הביטול: "בהמשך היום תוגש בקשה מסודרת לתיק ותינתן החלטה בהתאם". על רקע זאת נודע כי נתניהו מקיים כעת התייעצות ביטחונית טלפונית בהשתתפות ראשי מערכת הביטחון.

העדות אמורה להתחדש מחר, בשעה 9:30 בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

