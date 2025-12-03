במהלך סקירה שנתן היום שר הביטחון ישראל כ"ץ, בוועדת חוץ וביטחון, הוא התייחס לשלל נושאים ביטחוניים, שאת רובם אי אפשר לפרסם, מה שכן הותר זה על גזרות - לבנון, סוריה, עזה ואיו"ש, וכן על היריבות עם הרמטכ"ל וחוק הגיוס (חדשות)
במהלך הדיונים בישראל על תקיפת בכירי חמאס בקטאר, ראש המוסד יצא באזהרה חריגה | לדבריו: "מן הסתם כולם בני מוות ביום שאחרי המלחמה, אבל כל עוד הם שם, כשהקטארים הם המתווכים המרכזיים, לדעתי זו טעות" אמר ברנע (מדיני)
במהלך דיון ביטחוני הערב, צפה יו"ר עוצמה יהודית בדיווח לפיו ראש השב"כ הורה לפתוח בחקירה נגדו, ומיד לאחר מכן התפרץ לאולם הדיונים | בן גביר לרונן בר: "אתה שקרן, עבריין שצריך לשבת בכלא" | על פי הדיווח ראש השב"כ הכחיש שנתן הוראה לפתוח בחקירה (פוליטי)