מסמך היסטורי מקפיא דם חושף את התוכנית השטנית: מוחמד דף, יחיא סינוואר ומרוואן עיסא שיגרו מכתב למזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה, עם מתן ההוראה לתחילת הטבח. במכתב הם מתנצלים על מידורו מהסוד, מפרטים את היקף הפלישה המתוכנן לעוטף, ומתחננים שיפתח בחזית נוספת כדי להביא ל"התמוטטות מהירה של בית העכביש הציוני" | "עליכם למהר ולקחת חלק" (חדשות)
דובר צה"ל מודיע על השלמת חיסול צמרת הטרור השיעית בחיסולו אמש של עלי חמינאי | בין בכירי חיזבאללה לבכירי החות'ים, צה"ל מודיע בחגיגיות, ערב חג הפורים: "השלמנו את חיסול צמרת בכירי ציר הטרור האיראני במזרח התיכון" (צבא)
השלל המודיעיני אותו השיגה ישראל לאורך 20 חודשי המלחמה הוא בלתי נתפס - וגם בלתי נגמר, תוכניות צבאיות ותיאומים בין הבכירים בנוגע לטבח שמחת תורה ועוד | הבוקר (שני) נחשף מסמך מדהים שנתפס במנהרת הפיקוד של רמטכ"ל חמאס המחוסל מוחמד סינוואר שר"י לאחר חיסולו, הכולל את הסיבות של חמאס ליציאה למערכה ואת תוכניתו המפורטת לטבוח ביהודים (העולם הערבי)
שר הביטחון כ"ץ חשף את ההתכתבות בין איראן לדף וסינוואר: "אני מציג כאן הוכחה חד משמעית לתמיכת איראן בתוכנית החמאס להשמדת ישראל ולטבח ה-7 באוקטובר | בהמשך טען: "דף וסינוואר דרשו ממפקד כוח קודס 500 מיליון דולר, לטובת השמדת ישראל והמאבק בארה"ב- וקיבלו" (צבא)
בית הדין הפלילי בהאג הודיע על ביטול ההליך הפלילי נגד רב המרצחים מוחמד דף' בעקבות הדיווח הרשמי על מותו לפני כחצי שנה | כזכור, שופטי בית הדין השוו באופן בוטה וחמור בין המחבל הרוצח - לנתניהו וגלנט והוציאו נגדם צו מעצר בגין פשעי מלחמה (בעולם)