לאחר אינספור החלטות שונות במשך השנים, הממשלה אישרה היום בישיבתה הקמה של שני שדות תעופה חדשים, בדרום (צקלג) ובצפון (רמת דוד) | כל השרים הצביעו בעד ההחלטה, למעט השר עמיחי שיקלי שהתנגד | נתניהו: "צקלג זה טווח יריקה מעזה, לא ניתן לחמאס להתבסס מחדש ברצועה, וזו אמירה מאוד משמעותית, כך גם ברמת דוד עם חיזבאללה. לא יהיה יותר איום" (תעופה, פוליטי)
במהלך דיוני הקבינט המדיני ביטחוני אמש, נרשם עימות ראשוני, בין השרים לרמטכ"ל הנכנס אייל זמיר - ברקע הכוונה להקמת שדה תעופה בדרום | זמיר: "אנחנו מסתייגים מהקמת השדה בנבטים". רגב: "אני לא מקבלת את זה" (פוליטי)