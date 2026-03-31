הותר לפרסום כי האזרח הנאשם במסירת ידיעה סודית, ריגול חמור, מתן שוחד ושיבוש הליכי משפט בפרשת "פולימרקט" הוא עומר זיו, בן 30 ממרכז הארץ | שמו של איש חיל האוויר, רס"ן במילואים, הנאשם אף הוא בפרשה, אסור בפרסום בשל תפקידו הרגיש בצה"ל | הוא נאשם במסירת ידיעה סודית, לקיחת שוחד ושיבוש הליכי משפט | זיו והנאשם הנוסף מוחזקים במעצר מסוף חודש ינואר (משפט)
רס"ן במילואים מואשם שהעביר לחברו מידע על תחילת מבצע "עם כלביא", כדי שיהמר על התאריך באתר ההימורים "פולימרקט" | בזכות ההימור זכה החבר ב-162 אלף דולר, והתחלק בכסף עם איש המילואים | תפקידו הוביל לעוד כמה הימורים מוצלחים, אך בעקבות החקירה בוטל ההימור על מועד המלחמה הנוכחית (צבא)
בעוד העולם ממתין לראות את תוצאות המשא ומתן בשארם א-שייח', באתר ההימורים 'פולימרקט' כבר מצטיירת תמונת מצב מעניינת | מה אומרים המשקיעים על עסקה בעזה? האם יש יותר סיכויים לסיום המלחמה מאשר לשחרור החטופים? ומה הסיכויים שישתחררו לפחות חלק? הנתונים המלאים (חדשות)