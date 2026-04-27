פולימרקט: נתניהו חוזר לעמדת ההובלה עם 42% מול 39% לבנט

יממה בלבד לאחר האיחוד הפוליטי בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, מסתמנת תמורה משמעותית בבורסת החיזוי העולמית פולימרקט. הנתונים מציבים סימן שאלה גדול סביב האפקטיביות הפוליטית של המהלך שנועד לגבש חזית אחידה מול ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי נתוני השוק שהתפרסמו הבוקר, נתניהו שב לעמדת ההובלה עם 42% סיכוי להרכבת הממשלה הבאה, בעוד בנט נחלש ומצטמצם ל-39% בלבד. מדובר בנסיגה דרמטית עבור בנט, שלא מכבר נהנה מאמון גבוה שגרד את רף ה-60%.

נראה כי דווקא הפיכת האיחוד לעובדה מוגמרת הובילה לתיקון בשוק, כאשר נתניהו מצליח לנצל את המומנטום ולהחזיר לעצמו את המקום הראשון. הנתון המפתיע ביותר נוגע ליו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, שסיכוייו להרכיב את הממשלה הבאה צנחו לפי נתוני הפלטפורמה ל-1.4% בלבד.

במקביל, גדי איזנקוט מתבסס במקום השלישי עם כ-14% סיכויים. הניתוח הפוליטי של הנתונים מעלה כי השוק מתמחר את החיבור בין השניים כ"משחק סכום אפס" ואולי אף מעבר לכך.

טשטוש המותג של בנט

בנט, שבנה את כוחו כאלטרנטיבה עצמאית הממוקמת בימין הרך ומסוגלת למשוך קהלים מגוונים שאינם מזוהים עם נתניהו או עם המרכז-שמאל, עלול לסבול מטשטוש המותג שלו בעקבות השותפות עם לפיד. הנתונים מצביעים על חשש בקרב הסוחרים כי האיחוד פגע ביכולתו של בנט להוות גשר למצביעי ימין רך.

כזכור, ח"כ מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה ויו"ר סיעת יש עתיד, חשפה אתמול פרטים על התהליך שהתרחש מאחורי הקלעים. "מה שלפיד עשה כאן – לא בפעם הראשונה יש לומר – זה פשוט לשים את האגו בצד ולהבין מה יותר חשוב ולהתאחד סביב מועמד אחד", מסרה בן ארי בריאיון לתקשורת הכללית.