תושבי שכונת 'מתחם הסופרים' המתפתחת בבני ברק, קידמו השבוע בהתרגשות את הגאון רבי זאב זילברשטיין, רבם החדש של חסידי גור בעיר, שהגיע במיוחד לסיור חיזוק בשכונה, כשבמרכזה נפגש עם בכירי הרבנים המתגוררים במתחם | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר הצינור מקרעטשניף כפר עטה המבקר בימים אלו בארה"ב, הגיע אמש לביקור הוד במעון האדמו"ר מסקווירא | האורח הידוע בדבקותו בתורת ברסלב, התקבל ביתרת הכבוד, ובשיחה שנמשכה שעה ארוכה, דנו האדמו"רים בהנהגת הדור, כאשר האורח מבקש את ברכת בעל האכסניה להנהגת העדה | צפו בתיעוד מהביקור המרומם (חסידים)
קהילת חסידי ויז'ניץ במונטריאול שבקנדה נפרדת משבוע של התעלות ורוממות, עם סיום ביקורו המיוחד של הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד החסידות באלעד • שיאו של הביקור - ה'באטע' המרכזי בליל שבת קודש בהשתתפות מאות חסידים, שנמשך עד השעות הקטנות • סיקור ותיעוד (חסידים)
ביקור הוד ערך השבוע המשגיח מישיבת גייטסהד הגאון רבי מרדכי יוסף קרנובסקי במעון קודשו של תלמידו, האדמו"ר מסאדיגורה. במהלך הביקור חשף המשגיח את שיחת הטלפון המרגשת שקיבל מהאדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' זצ"ל בערוב ימיו • האדמו"ר קיבל את רבו בביטול גמור, שמע על השליחות מראש הישיבה הגר"א גורביץ • למחרת פיאר הרבי את כינוס הבוגרים המרומם בירושלים והרים תרומה הגונה לטובת הישיבה (חסידים)
הרבי משומרי אמונים הגיע השבוע לסיור מקיף בעיר עמנואל, התרגש מהתפתחות המעצמה החרדית בשומרון • במהלך הסיור העלה הרבי זיכרונות קודש מימי שהות זקנו האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' זצ"ל בעיר לצד גדולי הדור, והרעיף ברכות על המשתכנים החדשים | צפו בתיעוד (חסידים)
ביקור רב רושם עורך בימים אלו על אדמת מרוקו, הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מתורת חכם | האדמו"ר המריא בתחילת השבוע במטוס פרטי, בדרכו להשתתף בשמחת הנישואין לבת הנגיד לייזר שיינר | מלבד ההשתתפות בשמחה, מנצל האדמו"ר את שהותו במדינה לפקוד את קברי הצדיקים הטמונים ברחבי מרוקו, להעתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט | צפו בתיעוד (חסידים)
בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו | התרגשות כבירה בלונדון הבירה, לאחר למעלה מחמש שנים של הנהגה, האדמו"ר מסאדיגורה שב לעיר בה קנה את תורתו בצעירותו | המונים נוהרים לבית האכסניה אצל הנגיד ר' אבא חייא פריד כדי לקדם את פני המנהיג הנערץ שהגיע לרגל שמחת גיסו | גדולי רבני אירופה עולים להתברך בקודש פנימה בביקור שמעורר התרגשות עצומה בקרב כלל הקהילות בלונדון | תיעוד מיוחד מהימים הראשונים של הביקור בממלכה הבריטית (חסידים)
המוני תושבי לונדון נהרו במהלך השבת האחרונה לשכונת סטמפורד היל כדי להסתופף בצלו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, בביקורו הראשון בחו"ל מאז עלה על כס ההנהגה | השיא נרשם בליל שבת כאשר קהל עצום גדש את עריכת השולחן עד לשעות הקטנות | צפו בתיעוד ממוצאי השבת: סעודה שלישית, הבדלה ומלווה מלכה (חסידים)
בפעם הראשונה מאז עלותו על כס ההנהגה, יצא היום האדמו"ר מביאלה למסע קודש ממושך לחיזוק הקהילות וביסוס מוסדות התורה והחסד | רגעי התעלות בשבתות בלייקווד ובלורנס, לצד שמחת נישואי בן גיסו האדמו"ר מקאפיטשניץ | המסע שייחתם בחזרה לירושלים למעמד ה'חלאקה' המרטיט לנכדו היתום, בנו הרב ישראל אברהם משה רבינוביץ ז"ל | הלו"ז המלא (חסידים)
חמש שנים של געגועים עומדות להסתיים עבור מאות חסידי צאנז בארה"ב | מאז ימי חודש אדר תש"פ, ערב סגירת השערים העולמית, לא זכו החסידים בארה"ב וקנדה לחסות בצל הקודש של האדמו"ר על אדמת אמריקה | כעת, לקראת "שבת שירה" הבעל"ט, הממלכה לובשת חג לקראת בואו של הרועה הנאמן לביקור שיחתום פרק של כיסופים | כל הפרטים אודות המסע הקודש כאן ב'כיכר' (חסידים)
האדמו"ר מאמשינוב, השוהה בעיר בני ברק מאז השבת האחרונה, הגיע לפנות בוקר של צום עשרה בטבת לביקור בבית גיסו, האדמו"ר מקוזמיר | השניים הרחיבו בנועם שיח בסיפורי צדיקים שעה ארוכה, בסיום הביקור ליווה הרבי מקוזמיר את גיסו האדמו"ר מאמשינוב עד לרחובה של עיר, ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
במעמד חם ומרומם נפגש אמש איש הביטחון הרב שלום מרדכי רובשקין, עם הגאון הרב יגאל כהן, במהלך הפגישה שיתף רובשקין מתובנותיו בעבודת ה', והרב כהן חיזקו להמשיך לדרבן את כל העולם כולו להאמין ולבטוח בבורא עולם | צפו בתיעוד (חרדים)
בהתרגשות עצומה קיבלו תושבי מקסיקו את פניו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף • ממפגשים מרגשים עם אלפי תלמידי תשב"ר ועד שיחות עומק עם ראשי הקהילות והממשל • סיקור נרחב ממסע החיזוק שהרעיד את אמות הסיפים במרכז אמריקה (חרדים)
האדמו"ר מאלכסנדר השוהה בימים אלו באירופה לצורך גיוס כספים עבור בניית בית מדרשו הגדול בבני ברק, הגיע לביקור בזק בקרב קהילתו המעטירה באנטווערפן שבבלגיה, שם קיבל קהל חסידיו לעצה ולברכה, והתפלל את התפילות במרכז החסידות המתנוסס לתפארה בעיר (חסידים)
יו"ר בית הנבחרים האמריקאי מייק ג'ונסון ביקר אתמול אצל האדמו"ר מסקווירא. במהלך הפגישה הודיע לאדמו"ר שהוא פועל לארגן פגישה בין האדמו"ר לנשיא ארה"ב טראמפ | בחסידות עוקבים בדריכות האם גבולות השיכון יישברו לטובת ביקור אצל הנשיא? כל הפרטים, ותיעוד ענק (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מנדבורנה במעונו של ש"ב האדמו"ר מקרעטשניף י-ם בביתו במרכז החסידות בירושלים | במהלך השיחה הרחיבו בסיפורי צדיקים ועבדות הוד ממאורי החסידות בימי האורה של ימי החנוכה | לאחר ברכת לחיים נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
בשעות האחרונות החל הביקור ההיסטורי של האדמו"ר מסאטמר בארה"ק | עם נחיתתו בארץ קידמו את פני קודשו זקני ורבני החסידות, האדמו"ר עשה דרכו ישירות לעיה"ק ירושלים, שם נפגש עם גדולי ישראל, ובשעה האחרונה הופיע למעמד 'קבלת הפנים' באוהל הענק בטבורה של עיר מלוכה | צפו בתיעוד ראשוני מהופעתו הכבודה של האדמו"ר בארץ (חסידים)