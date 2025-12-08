ראש מרחב דרום לשעבר בשב"כ, המכונה "אוסקר", הודיע כי לא יענה לזימון של מתניהו אנגלמן | עורכי דינו: "עמדת היועמ"שית גלי בהרב-מיארה נגד הביקורת מחייבת את המינהל כולו, ואיננו עובדי מדינה עוד" (בארץ, חוק ומשפט)
בדו"ח ביקורת חדש, השביעי במספר מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מצביע על כשל עמוק ומתמשך בדרג המדיני והביטחוני: ישראל פועלת במשך שנים ללא תפיסת ביטחון לאומי סדורה, ואחת התוצאות – קריסת 3 עקרונות היסוד במתקפה (בארץ)
מבקר המדינה מתניה אנגלמן והרמטכ"ל זמיר סיכמו על ביקורת מקיפה שתהיה סביב הכשלים שהובילו למלחמה אחרי טבח חמאס | המבקר הוסיף: השלמנו דוח ביקורת על ההגנה בעוטף ירושלים - חובה לתקן ליקויים שהועלו על מנת להיערך כנדרש במהלך חודש הרמדאן (בארץ)
תהליך בדיקת אירועי המלחמה ואלו שקדמו למתקפת החמאס ברשויות המדינה מאתגר במיוחד את מבקר המדינה ואנשיו, שעסוקים בנושא כבר במשך שנה | היום שיתף אנגלמן את חברי ועדת הכספים בקשיים בהם הוא נתקל בתהליך הבדיקה מול משרדי הממשלה ומערכת הביטחון | "הגענו לבג"ץ והושגו סיכומים" (בארץ)