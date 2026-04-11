יותר מיממה של חיפושים: הצעיר בן ה-17 שנעדר ביום שישי לאחר שטבע בחוף צאנז בנתניה, עדיין לא נמצא נכון לשעת פרסום הכתבה במוצאי שבת. הסריקות אחריו יימשכו במהלך הלילה.

בזק"א מסרו הערב כי לאחר הערכת מצב עם כלל גורמי החירום והמשטרה, מתנדבי היחידות המיוחדות של זק"א, ובהם יחידת הצוללים, מתארגנים לחידוש החיפושים בזירה. בשלב זה צפויות להתבצע סריקות מתואמות של עשרות מתנדבי זק"א לאורך קו ראשון של החוף במהלך הלילה, ובמקביל היערכות לביצוע צלילות עם אור ראשון, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, וציוד צלילה ייעודי. עוד נמסר כי הפעילות מתבצעת יחד עם צוותי יחידת להבה של כיבוי אש וצוותי השיטור הימי במטרה לאתר את הנעדר במהירות האפשרית.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

חיים אוטמזגין מפקד היחידות המיוחדות בזק"א מסר: "לאחר הערכת מצב משותפת עם המשטרה וכוחות החירום, אנו נערכים לחידוש החיפושים בזירה. במהלך הלילה נבצע סריקות לאורך החוף, ובאור ראשון נחדש את הצלילות תוך הפעלת כלל האמצעים והיכולות, במטרה לאתר את הנעדר בהקדם האפשרי".

במשטרת ישראל פרסמו הלילה תיעודים מהחיפושים הנרחבים אחר הצעיר. המשטרה מסרה כי בחיפושים הופעלו אמצעים מבצעיים מגוונים. "הבוקר התקיימה הערכת מצב בראשות מפקד תחנת נתניה ובהשתתפות ראש העיר, מנהל אגף החופים, מפקדי כיבוי האש, יחידת להבה ויחידת הצוללנים, לצד מפקדי מערך השיטור הימי של משטרת ישראל", נמסר מהמשטרה.

"בפעילות משתתפים עשרות שוטרים, מתנדבים ואנשי הרשות המקומית, הפועלים בשיתוף פעולה מלא מהיבשה ומהים. משטרת ישראל תמשיך לרכז את כלל המאמצים בשיתוף כלל הגורמים, עד לאיתור הנעדר".

במקביל, מצבו של אחיו של הנעדר, בחור ישיבה בן 21, מוסיף להיות קשה. הטביעה הכפולה אירעה בצהרי יום שישי. מדובר בשני נערים שנקלעו למצוקה במים. צוותים רפואיים הכוללים חובשים ופראמדיקים של מד"א, לצד מתנדבי איחוד הצלה, הגיעו במהירות למקום ומצאו את בחור הישיבה הצעיר כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין. הצוותים החלו מיד בהענקת טיפול רפואי מציל חיים ובביצוע פעולות החייאה אינטנסיביות, בניסיון לייצב את מצבו של האח שחולץ. במקביל החלו החיפושים אחר האח הצעיר - ואלו נמשכים עדיין. התפללו למציאתו.