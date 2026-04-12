בבלי
דיווח ראשוני

בחור ישיבה נעדר במעיין עין עקב בנגב • צוללי להבה בדרך

צוות מוסק של יחידת להבה בדרכו למעיין עין עקב בנגב • על פי האינדיקציות הבחור ככל הנראה טבע במהלך טיול בין הזמנים | אסון נוסף בתקופה זו (חרדים)

דיווח ראשוני מגיע הערב (שישי) על בחור ישיבה שנעדר במעיין עין עקב שבנגב, במהלך טיול בימי . על פי האינדיקציות הראשוניות, ככל הנראה הבחור טבע במעיין.

צוות מוסק של יחידת להבה, בראשות מפקד היחידה, נמצא בדרכו למקום על בסיס מסוק של המערך האווירי של משטרת ישראל. הצוות כולל צוללים מיוחדים של היחידה, המוסמכים לצלילות איתור וחיפוש נעדרים במקומות מסוכנים.

האסון המדווח מצטרף לשורת אירועים קשים שאירעו בימי בין הזמנים האחרונים. כידוע, תקופת בין הזמנים מביאה עימה, לצערנו, גם אסונות שונים הקשורים לטיולים ופעילויות פנאי.

כוחות החירום פועלים במקום במלוא העוצמה, ומנסים לאתר את הבחור הנעדר במהירות האפשרית. מדובר באזור מאתגר לפעילות חילוץ, ולכן הוזעקו צוללים מיוחדים המוסמכים לפעולות איתור במקומות מסוכנים.

