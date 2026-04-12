בחור ישיבה נעדר במעיין עין עקב בנגב • צוללי להבה בדרך

דיווח ראשוני מגיע הערב (שישי) על בחור ישיבה שנעדר במעיין עין עקב שבנגב, במהלך טיול בימי בין הזמנים. על פי האינדיקציות הראשוניות, ככל הנראה הבחור טבע במעיין.

צוות מוסק של יחידת להבה, בראשות מפקד היחידה, נמצא בדרכו למקום על בסיס מסוק של המערך האווירי של משטרת ישראל. הצוות כולל צוללים מיוחדים של היחידה, המוסמכים לצלילות איתור וחיפוש נעדרים במקומות מסוכנים.

האסון המדווח מצטרף לשורת אירועים קשים שאירעו בימי בין הזמנים האחרונים. כידוע, תקופת בין הזמנים מביאה עימה, לצערנו, גם אסונות שונים הקשורים לטיולים ופעילויות פנאי.