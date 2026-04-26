ראיתם אותה אולי?

מלכה בת 21 מאשדוד נעדרת מספר ימים; "יש אינדיקציה שהיא באיזור ירושלים"

מלכה מור יוסף, בת 21 מאשדוד, יצאה מביתה לפני מספר ימים ומאז נותק הקשר • קיימת אינדיקציה כי ייתכן שהיא נמצאת באזור ירושלים או ביתר עילית | המשטרה פונה לציבור בבקשת סיוע דחופה (חדשות חרדים)

משטרת ישראל פנתה הבוקר (ראשון) לציבור בבקשת סיוע דחופה לאיתור נעדרת מ. מדובר במלכה מור יוסף, בת 21, תושבת העיר, שיצאה מביתה ביום 22.04.26 ומאז נותק עמה הקשר.

על פי הנתונים שפרסמה המשטרה, קיימת אינדיקציה כי ייתכן שהנעדרת נמצאת באזור ירושלים או ביתר עילית. החיפושים מתמקדים באזורים אלו, אך המשטרה פונה לציבור הרחב בבקשה לסייע באיתורה.

תיאורה של הנעדרת: גובה כ-1.75 מטר, מבנה גוף רזה, עיניים חומות ושיער ארוך. המשטרה מבקשת מכל מי שיודע דבר אודות מקום הימצאה של מלכה מור יוסף לפנות בדחיפות למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת אשדוד בטלפון: 08-6387222.

המשטרה מדגישה כי כל פרט, גם אם נראה קטן, עשוי להיות משמעותי לאיתור הנעדרת ולהחזרתה הביתה בשלום. הציבור מתבקש להישאר ערני ולדווח על כל מידע רלוונטי לרשויות.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
