שער הדולר צונח ל-3 שקלים: השפעות על הכלכלה והצרכן

שוק המטבע החוץ בישראל רושם בימים אלו תנודה דרמטית שלא נראתה מזה שנים: שער הדולר מתקרב במהירות לרף ה-3 שקלים, רמה שלא נרשמה מאז שיא משבר הקורונה. החיזוק המשמעותי של השקל מול המטבע האמריקאי משקף שינויים עמוקים בכלכלה העולמית והמקומית כאחד, ומעורר שאלות רבות לגבי ההשלכות על הצרכן הישראלי ועל המשק בכללותו.

התופעה מתרחשת על רקע מגמות כלכליות מורכבות: מחד גיסא, חיזוק השקל מוזיל יבוא ומפחית את עלויות המחיה, אך מאידך גיסא הוא פוגע ביצואנים ובתחרותיות של המשק הישראלי. עבור הציבור החרדי, שחלקו הארי עובד בענפי השירותים והמסחר המקומי, ההשפעות מורגשות בעיקר בכיס - דרך מחירי המזון, הדלק והמוצרים המיובאים.

השלכות על המשק הישראלי

חיזוק השקל מול הדולר הוא חרב פיפיות עבור הכלכלה הישראלית. מצד אחד, הוא מוזיל את היבוא ומפחית את עלויות המחיה - דבר המורגש במיוחד במחירי המזון, הדלק והמוצרים האלקטרוניים. עבור משפחות רבות בציבור החרדי, שבהן התקציב המשפחתי מתוח, מדובר בהקלה משמעותית.

להנחותם בדרך ישרה | הרבי מתולדות אהרן כינס את מורי הדרך של החתנים הצעירים חיים רוזנבוים | 17:53

מאידך גיסא, היצואנים הישראליים נפגעים מהחיזוק, שכן המוצרים שלהם הופכים יקרים יותר בשווקים הזרים. כמו כן, חברות ישראליות שמרוויחות בדולרים - כגון חברות הייטק - רואות את הכנסותיהן בשקלים מצטמצמות. התופעה עלולה להשפיע על שוק התעסוקה בטווח הארוך.

כלכלנים מעריכים כי המגמה של חיזוק השקל עשויה להימשך בטווח הקצר, בהתאם למצב הגיאופוליטי והכלכלי העולמי. עם זאת, קיימת אי-ודאות רבה לגבי המשך הדרך. אם מחירי הנפט ימשיכו לעלות בעקבות המתיחות במזרח התיכון, ייתכן שהמגמה תתהפך.