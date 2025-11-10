רשת BBC הבריטית שהואשמה בדיווח מוטה בסרטון ערוך אותו הפיצה, אמרה כי קיבלה מכתב התראה לפני תביעה מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ | הרשת התנצלה על הסרטון, בעקבותיו התפטרו המנכ"ל וראש חטיבת החדשות של הערוץ - זה לא מספיק לטראמפ (בעולם)
שגב כלפון, שנחטף מהנובה וחזר לפני מעט יותר משבוע, חשף פרטים ראשונים משנתיים בשבי חמאס: המחבלים ניסו לכפות עליו להצטלם לסרטון תעמולה, הכו אותו בגלל שמו: "במנהרה אתה הופך להיות עכברוש, שום דבר מהחיים שהיו לך למעלה אין לך אותם" (חטופים)
החשבון המיוחס למוסד ברשת X פרסם תיעוד חריג מחתונת בתו של עלי שמחאני, בכיר משמרות המהפכה המקורב לחמינאי, בו נראו מפרים את חוקי איראן הנוקשים. הפרסום מעורר סערה ברפובליקה האסלאמית: "הרגתם אותו בלי לירות טיל" (העולם הערבי)
ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לסרטון שפרסם חמאס, בו התקבל אות חיים מאלקנה בוחבוט ויוסף חיים אוחנה - שני חטופים השוהים 535 ימים בשבי בעזה | "קשה לצפות בזה. אני רואה אותם, והלב שלי יוצא אליהם ועל משפחותיהם", אמר נתניהו | שורד השבי אוהד בן עמי ששהה עמם בשבי הגיב גם הוא לסרטון: "ברגעים אלה מקשים להם את תנאי השבי" (חדשות)
ארגון הטרור חמאס פרסם סרטון נוסף, הפעם של החטופה לירי אלבג, תצפיתנית ממוצב נחל עוז שנחטפה לרצועה בבוקר שמחת תורה | ממשפחתה של לירי נמסר כי היא במצב לא טוב, ומצבה הנפשי הקשה ניכר, וכי אסור לראש הממשלה ומקבלי ההחלטות לפספס את ההזדמנות הנוכחית להחזיר את כולם (חדשות, בארץ)