יממה קטלנית: חמישה הרוגים בחמש תאונות דרכים ברחבי הארץ

יממה קשה חוו כבישי ישראל במהלך 24 השעות האחרונות, כאשר חמישה בני אדם קיפחו את חייהם בחמש תאונות דרכים נפרדות שאירעו ברחבי הארץ. ארבע מהתאונות הקטלניות התרחשו באזור הצפון, ותאונה נוספת בדרום. משטרת ישראל פתחה בחקירות מקיפות לבירור נסיבות כלל האירועים הטראגיים.

הקטל בדרכים ממשיך לגבות מחיר כבד מאוד, כאשר כל אחת מהתאונות הותירה אחריה משפחות שבורות ואבלות. צוותי החירום שהוזעקו לזירות השונות נאלצו לקבוע את מותם של הנפגעים לאחר מאמצי החייאה שנכשלו.

תאונת אופנוע קטלנית בכביש 6

הלילה, בין יום חמישי ליום שישי, סביב השעה 01:00, נהרג צעיר כבן 20 לאחר שככל הנראה נפגע בעת רכיבה על אופנוע בכביש 6 לכיוון צפון, סמוך למחלף יקנעם. זהר רצבי, חובש מד"א שהגיע לזירה, תיאר את המצב הקשה: "רוכב האופנוע שכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו". צוותי הרפואה שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו של הצעיר בזירה.

רכב התהפך בכביש 4 - נהגת נהרגה

אמש, יום חמישי בשעה 21:43, התקבל דיווח על רכב שהתהפך בכביש 4, סמוך לצומת עופר שבאזור חוף הכרמל. הנהגת, אישה כבת 50, אותרה כשהיא סובלת מחבלת ראש קשה וללא סימני חיים. הפרמדיקית אסיל אערידי והחובש ויקטור גולץ ממד"א מסרו: "ראינו רכב הפוך על הגג כשבתוכו נלכדה אישה מחוסרת הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות". מותה של האישה נקבע בזירה.

צעיר משפרעם נהרג בכביש 77

מוקדם יותר אמש, בשעה 18:47, נהרג ויאאם עבוד, צעיר בן 19 משפרעם, לאחר שרכב פגע באופנוע שעליו רכב בכביש 77, סמוך לבית רימון. צוות מד"א שכלל את החובשים אופיר אסלן, צביקה לרר ואבי ריימונד הגיע לזירה ומצא את הרוכב במצב קשה ביותר. "ראינו את הרוכב שוכב לצד הדרך מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו לאחר שנפגע מרכב", מסרו הצוותים. "ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות".

התנגשות קטלנית בדרום - צעיר נפטר בבית החולים

בשעות שלפני הצהריים של יום חמישי, בשעה 10:50, אירעה תאונה קשה בין שני כלי רכב בדרום הארץ, סמוך לשמורת להב. עמאר אלטורשאן, בן 20, תושב הפזורה הבדואית בנגב, חולץ כשהוא פצוע אנושות. רזק אלטורי, חובש רפואת חירום, תיאר: "אחד הפצועים ישב ברכב מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב-מערכתית. התחלנו בהענקת טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש". הצעיר פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע תוך כדי פעולות החייאה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. צעיר נוסף בן 24 נפצע בתאונה באורח בינוני.

תאונה עצמית בכביש 70 - צעיר מירכא נהרג

אתמול, יום חמישי לפנות בוקר, נהרג דניאל סאלח, בן 25 מירכא, בתאונת דרכים עצמית סמוך לצומת יאסיף על כביש 70. סאלח פונה במצב אנוש לבית החולים, אך מאמצי ההצלה כשלו והוא הלך לעולמו. צעיר נוסף ששהה עמו ברכב נפצע באורח בינוני. בוחני התנועה של מרחב אשר פתחו בחקירה מקיפה לבירור נסיבות התאונה.

משטרת ישראל קוראת לציבור הנהגים לנהוג בזהירות מרבית, לשמור על מרחק בטיחות ולהימנע מנהיגה במהירות מופרזת. נהיגה פרועה ומסוכנת עלולה להוביל לתוצאות קטלניות.