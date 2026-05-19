נער בדרכו לישיבה נפגע מרכב ברחוב אבא הלל סילבר בירושלים

בחור ישיבה בן 15 נפצע הבוקר (שלישי) באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רכב פרטי ברחוב אבא הלל סילבר בירושלים. הנער, שהיה בדרכו ללימודים בישיבה, קיבל טיפול רפואי מצוותי החירום בזירה ופונה לבית החולים הדסה עין כרם.

האירוע התרחש בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר הנער חצה את הכביש במהלך דרכו הרגילה לישיבה. על פי הדיווחים הראשוניים, רכב פרטי שנסע בכביש פגע בו במהלך החציה, וגרם לו לחבלות ופציעות בדרגות שונות.

אהרון בן הרוש ואופיר בוסאני, חובשים בכירים באיחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה, מסרו: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה להולך הרגל שסובל מחבלות ופציעות כתוצאה מפגיעת רכב פרטי. לאחר מכן הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם במצב בינוני ויציב".

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 07:49 התקבל דיווח במוקד 101 על הולך רגל שנפגע מרכב ברחוב אבא הלל סילבר. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים הדסה עין כרם נער במצב בינוני עם חבלות בראש ובבטן.

כידוע, תאונות דרכים בהן נפגעים הולכי רגל צעירים בדרכם ללימודים מהוות תופעה מדאיגה בשעות הבוקר המוקדמות. במקרים רבים, הנסיבות כוללות חציית כביש בתנאי תאורה לא מספקים או בנקודות שאינן מסומנות כראוי למעבר הולכי רגל.

נסיבות התאונה הנוכחית ברחוב אבא הלל סילבר נבדקות על ידי המשטרה. בשלב זה טרם התברר אם מדובר בתאונה שנגרמה כתוצאה מחציה לא זהירה או בנסיבות אחרות. הנער ממשיך לקבל טיפול רפואי בבית החולים, ומצבו מוגדר יציב.