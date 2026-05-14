משט "סומוד" יצא מטורקיה לעזה • שיירה יבשתית דרך לוב

פרסומת AI שפרסמו מארגני המשט ( צילום: בינה מלאכותית )

לאחר שבועות של הכנות ועיכובים, יצאו בשעות האחרונות ספינות קואליציית ה-Global Sumud Flotilla מנמל מרמריס שבטורקיה לכיוון רצועת עזה. המשט, המכונה "צי העמידה האיתנה" (אוסתול א-סומוד), כולל 58 כלי שיט עם מאות פעילים מ-45 מדינות שונות על סיפונם. המארגנים הצהירו כי מטרתם היא "לשבור את המצור הלא חוקי" ולהעביר ציוד הומניטרי ישירות לחופי הרצועה.

בישראל נערכים למהלך בדריכות מלאה. גורמי ביטחון אישרו כי חיל הים עוקב אחר תנועת הספינות מרגע יציאתן מהנמל הטורקי וכי כוחות ייעודיים נערכים לבלום את המשט במידת הצורך. כזכור, המשט הקודם נבלם על ידי לוחמי שייטת 13 הרחק מחופי ישראל, ובירושלים נחושים לשמור על קו זה גם הפעם. "פעולה במקום זיכרון" במסיבת עיתונאים שנערכה על הרציף דקות לפני היציאה, חזרו נציגי "משט החירות" (Freedom Flotilla Coalition) על המסר התקיף שלהם. "אנחנו לא כאן כדי להזכיר את העבר, אלא כדי לשנות את ההווה", מסרו הפעילים. "גם אם העולם יבחר לשתוק אל מול המתרחש בעזה, אנחנו נהיה בים כדי לספק סיוע לילדים ולמשפחות". המארגנים עושים שימוש רב בסיפורם של סייף אבו-קשק ותיאגו אווילה, חברי ועדת ההיגוי שנעצרו במאי האחרון על ידי ישראל. השניים, ששוחררו לאחר עשרה ימי מעצר, נמצאים על הספינות והודיעו כי בכוונתם לתבוע את ישראל על "פיראטיות ועינויים".

השתלטות על משט לעזה ( צילום: לפי סעיף 27א )

הסיפור שמרגש את העולם הערבי

אחד הסיפורים שתופסים את מרכז הבמה במדיה הערבית והטורקית הוא סיפורו של הפעיל הברזילאי תיאגו אווילה. אווילה, שאיבד את אמו בזמן שהיה עצור בישראל בתקרית הקודמת, הפך לסמל של המשט הנוכחי. "איבדתי את אמי, אבל הפלסטינים מאבדים את משפחותיהם בכל רגע", אמר הבוקר עם היציאה לדרך. לדבריו, התמיכה הציבורית הרחבה לה הוא זוכה באמריקה הלטינית ובברזיל היא שדוחפת את המשט קדימה למרות הסכנות.

שיירת סיוע במקביל: דרך לוב לרפיח

המאמץ לשבירת המצור אינו מוגבל לים בלבד. במקביל להפלגה, מדווחים המארגנים על שיירה יבשתית של עשרות משאיות ומאות משתתפים מ-30 מדינות, שעושה את דרכה מלוב לכיוון מעבר רפיח. השיירה נושאת ציוד הומניטרי ומזון, ומטרתה להגיע לרצועה דרך המעבר המצרי.

ממשלת טורקיה ממשיכה לגבות את המהלך באופן רשמי, ורואה בו יוזמה הומניטרית לגיטימית. מנגד, בישראל מדגישים כי כל סיוע לרצועה חייב לעבור דרך המנגנונים המפוקחים, וכי המשט הוא פרובוקציה פוליטית במסווה הומניטרי.

כוחות חיל הים ( צילום: Edi Israel/FLASH90 )

צה"ל: "נמשיך לאכוף את הסגר הימי"

בצה"ל הבהירו כי לא יאפשרו למשט להגיע לחופי ישראל או למים הטריטוריאליים. כוחות חיל הים נערכים לבלום את הספינות במידת הצורך, בדומה לאופן שבו טופלו משטים קודמים. יצוין כי בתקרית הקודמה, לוחמי שייטת 13 השתלטו על כ-20 ספינות ליד חופי יוון, ועצרו למעלה מ-170 פעילים.