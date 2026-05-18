צה"ל החל בהשתלטות על משט המחאה לעזה • משרד החוץ: "פרובוקציה"

בשעות הבוקר (שני) החלו כוחות צה"ל בפעולה מבצעית לעצירת משט כלי שיט שעושה את דרכו לחופי רצועת עזה, במטרה מוצהרת לשבור את הסגר הימי המוטל על הרצועה. השיירה הימית, שחלקיה הראשונים יצאו מטורקיה במהלך השבוע שעבר, מונה כ-58 כלי שיט עם מאות פעילים מ-45 מדינות על סיפונם.

על פי הנמסר, חיל הים עוקב מקרוב אחר נתיב ההפלגה מרגע יציאת הספינות מנמל מרמריס הטורקי. כוחות ייעודיים נערכים לבלום את המשט במידת הצורך, בהתאם לנהלים שנקבעו בעקבות משטים קודמים שנבלמו על ידי לוחמי שייטת 13. "פרובוקציה שמשרתת את חמאס" במשרד החוץ הגיבו בחריפות לאירועים וקראו למשתתפים לשנות כיוון באופן מיידי. "מדינת ישראל קוראת לכלל המשתתפים בפרובוקציה הזו לשנות כיוון ולחזור על עקבותיהם באופן מיידי", נמסר במשרד. "תכליתו של המשט הנוכחי היא לשרת את מטרותיו של ארגון חמאס, להסיט את תשומת הלב הבינלאומית מכך שחמאס מסרב להתפרק מנשקו, ולסכל את התקדמותה של תוכנית השלום של טראמפ". המשט, המכונה "צי העמידה האיתנה" (אוסתול א-סומוד), יצא במסגרת קואליציית ה-Global Sumud Flotilla. המארגנים הצהירו כי מטרתם להעביר ציוד הומניטרי ישירות לחופי הרצועה, תוך "שבירת המצור הלא חוקי" כלשונם.

חשש כבד מעימות אלים

המשט הנוכחי נושא אופי מורכב ומסוכן במיוחד, ומלווה ברמת סיכון גבוהה להתפרצות אלימה. מתוך 58 כלי השיט המשתתפים באירוע, 15 שייכים לארגון הטרור הטורקי IHH – אותו הגוף שארגן את משט המרמרה בשנת 2010 אשר הסתיים בעימות קטלני.

במשט משתתפים מאות בני אדם, כאשר כ-100 מתוכם הם אזרחים טורקים. נתון זה מגביר את ההערכות במערכת הביטחון כי קיים פוטנציאל ממשי להתנגדות פיזית אקטיבית מול לוחמי צה"ל ולסיבוך דפלומטי מול טורקיה.

יצוין כי במקביל למשט הימי, שיירה יבשתית עושה את דרכה לכיוון מעבר רפיח, במסגרת מאמץ כפול לשבירת המצור על הרצועה. התקשורת הטורקית מלווה את היציאה לדרך בסיקור נרחב ואוהד.