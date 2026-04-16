ספינות הטילים של חיל הים יירטו כלי טיס בלתי מאויש מלבנון

במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) יירטו לוחמי ספינת טילים של חיל הים כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מלבנון לעבר שטח מדינת ישראל. היירוט בוצע במסגרת הפעילות השוטפת של חיל הים להגנה על שמי המדינה מפני איומי טרור.

על פי הנמסר, מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", ספינות הטילים של חיל הים לקחו חלק בכ-40 אירועים להגנה על שמי המדינה. במסגרת הפעילות, הספינות מגלות ומיירטות כלי טיס בלתי מאוישים שמשוגרים לעבר אזרחי מדינת ישראל מדרום לבנון.

פעילות נרחבת בזירה הימית

הפעילות הימית מתקיימת במקביל למאמץ התקיפות הנרחב של כוחות צה"ל בדרום לבנון. ביממה האחרונה תקפו כוחות צה"ל למעלה מ-200 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה, כאשר בין התשתיות שהושמדו היו כ-20 משגרים, חלקם שיגרו לעבר ישראל והושמדו בסגירות מעגל מהירות.

כוחות צוות הקרב החטיבתי 769 בפיקוד אוגדה 91 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון, תוך חשיפת תשתיות טרור והסרת איומים על כוחות צה"ל. במהלך הפעילות האחרונה, יחידת האיסוף 869 זיהתה שני ניסיונות של חוליות מחבלים לממש מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים במרחב.

יצוין כי הפעילות המבצעית נמשכת על רקע מאמצים דיפלומטיים להארכת הפסקת האש. בימים האחרונים נפצעו חמישה לוחמים בדרום לבנון כתוצאה מירי רקטי, כאשר אחד מהם נפצע באורח קשה. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.