בבלי
הגנה ימית

ספינות הטילים של חיל הים יירטו כלי טיס בלתי מאויש מלבנון

במהלך הלילה יירטו לוחמי ספינת טילים כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מלבנון • עד כה השתתפו הספינות בכ-40 אירועים להגנה על שמי המדינה | הפעילות נמשכת (צבא וביטחון)

ספינת חיל הים מיירטת כטב"מ (צילום: דובר צה"ל)

במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) יירטו לוחמי ספינת טילים של חיל הים כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מלבנון לעבר שטח מדינת ישראל. היירוט בוצע במסגרת הפעילות השוטפת של חיל הים להגנה על שמי המדינה מפני איומי טרור.

על פי הנמסר, מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", ספינות הטילים של חיל הים לקחו חלק בכ-40 אירועים להגנה על שמי המדינה. במסגרת הפעילות, הספינות מגלות ומיירטות כלי טיס בלתי מאוישים שמשוגרים לעבר אזרחי מדינת ישראל מדרום לבנון.

פעילות נרחבת בזירה הימית

הפעילות הימית מתקיימת במקביל למאמץ התקיפות הנרחב של כוחות צה"ל בדרום לבנון. ביממה האחרונה תקפו כוחות צה"ל למעלה מ-200 מטרות של ארגון הטרור , כאשר בין התשתיות שהושמדו היו כ-20 משגרים, חלקם שיגרו לעבר ישראל והושמדו בסגירות מעגל מהירות.

כוחות צוות הקרב החטיבתי 769 בפיקוד אוגדה 91 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון, תוך חשיפת תשתיות טרור והסרת איומים על כוחות צה"ל. במהלך הפעילות האחרונה, יחידת האיסוף 869 זיהתה שני ניסיונות של חוליות מחבלים לממש מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים במרחב.

יצוין כי הפעילות המבצעית נמשכת על רקע מאמצים דיפלומטיים להארכת הפסקת האש. בימים האחרונים נפצעו חמישה לוחמים בדרום לבנון כתוצאה מירי רקטי, כאשר אחד מהם נפצע באורח קשה. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר