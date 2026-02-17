חוקרים מאוניברסיטת בורנמות' באנגליה מציינים הישג מדעי מפתיע: לראשונה תועד צלופח אירופי בוגר בשלב חייו הכסוף במים מתוקים בקפריסין - עדות לכך שהמין הגיע להבשלה מלאה בקצהו המזרחי ביותר של הים התיכון | הגילוי עשוי לשפוך אור חדש על מאמצי השימור של אחד הדגים המצויים בסכנת הכחדה החמורה בעולם (בעולם)
גורמים בנאט"ו מדווחים כי רוסיה צמצמה משמעותית את נוכחותה בים התיכון, לאחר שאיבדה את הגישה לנמל טרטוס שבסוריה | הצי הרוסי מחזיק כיום רק "קומץ" ספינות וצוללות באזור, לעומת יותר מ-10 ספינות ו-2 צוללות בעבר (צבא, בעולם)