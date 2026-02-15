ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הבוקר לבית המשפט השלום בתל אביב ליום עדותו ה-13 בתיקי האלפים | נתניהו ביקש לקום לדקת דומיה "בשביל שנזכור בשביל מי ובשביל מה אנחנו נלחמים", השופטת סירבה ואמרה: "אני חושבת שכולנו זוכרים במי אנחנו נלחמים ובמה אנחנו נלחמים, אני מציעה שבנתיים נמשיך" (חדשות)
לאחר שהבוקר הגיש ראש הממשלה בקשה לקיים דיון ביטחוני בדלתיים סגורות, בנוכחות שר הביטחון ישראל כ"ץ ונציג המל"ל, במטרה לצמצם את ימי עדותו, הגיבו השופטים להחלטה | נתניהו ופרקליטיו מתעקשים על חומרת העניין הביטחוני: לדברי נתניהו, "לשינוי הנסיבות הזה יש השלכות על עתיד המדינה" (חדשות, משפט)