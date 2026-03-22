ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בענף התעופה בעקבות הכוונה להקים בסיס פעילות של חברת וויז-אייר בישראל, וזאת ללא כל היוועצות, שיתוף או תיאום עם העובדים ועם נציגותם | בסך הכול מדובר ביותר מ-11 אלף עובדים שעלולים להיות מעורבים בצעדים ארגוניים בתקופה הקרובה | שרת התחבורה תקפה: "כולנו בני ערובה של חברות התעופה הישראליות" (תעופה)
לאחר שהוועדה הבין-משרדית אישרה בשבוע שעבר להסיר את המגבלה שאסרה עד כה על חברות תעופה זרות להחנות מטוסים לחניית לילה בנתב"ג - אישור שבפועל מאשר לוויזאייר, להקים בסיס בישראל, באגף התחבורה בהסתדרות מתכוונים להכריז על סכסוך עבודה בענף התעופה (תעופה, בארץ)
בית הדין הוציא הערב צו מניעה נגד השביתה בעיריית אלעד, עליה הכריז מוקדם יותר יו"ר ועד העובדים | בהחלטת בית המשפט נקבע כי השביתה אינה חוקית, מאחר שלא חלפו 15 ימים הנדרשים על פי חוק | ראש העיר בירך על החלטת בית המשפט ואמר: "אני שמח שבית המשפט הציב תמרור אדום בפני ההתנהלות הפסולה והבלתי חוקית של הוועד" (משפט, בארץ)
"אסור לנו לקבל מדיניות של איפה ואיפה, לא נסכים לתנאי העסקה או הטבות שניתנות רק לעובדים מסויימים, מבלי שהסיבה והתנאים לכך יהיו גלויים ושקופים ומתיישבים עם תפקידם, ודי לחכימא ברמיזא", נכתב במכתב ועד העובדים של עיריית בני ברק, שהכריז על סכסוך עבודה (חדשות חרדים)