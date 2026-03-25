המשטרה הבריטית עצרה הבוקר (רביעי) שני גברים בחשד למעורבות בהצתת ארבעה אמבולנסים השייכים לארגון 'הצלה' בצפון לונדון.

העצורים, בני 45 ו-47, נלקחו לחקירה בחשד להצתה בכוונה לסכן חיי אדם, בעוד שוטרים עורכים חיפושים בשתי כתובות במרכז העיר ובצפונה. המעצרים מגיעים לאחר שהאמבולנסים הועלו באש בשעות המוקדמות של יום שני האחרון בשכונת גולדרס גרין.

קיים חשד כי איראן היא זו שעומדת מאחורי הפיגוע לאחר שגורמים המזוהים עצמה לקחו אחריות על הפעולה.

​מפקדת היחידה ללוחמה בטרור בלונדון, הלן פלנגן, הגדירה את המעצרים כפריצת דרך חשובה בחקירה.

עם זאת, פלנגן ציינה כי על פי תיעוד ממצלמות אבטחה, נראה כי באירוע היו מעורבים לפחות שלושה בני אדם. "אנו מכירים בכך שהקהילה המקומית עדיין תהיה מודאגת והחקירה שלנו נותרת פעילה מאוד ואנו נמשיך לפעול כדי לזהות ולבקש לעצור את כל אלו שאולי היו מעורבים", דברי פלנגן.

​במקביל למעצרים, רשויות האכיפה בוחנות כיווני חקירה הקושרים את האירוע לגורמי חוץ או לקבוצות קיצוניות.

מפקד המשטרה, סר מארק רוולי, ציין כי נבדקת טענה לאחריות שהופצה ברשת על ידי קבוצה אסלאמיסטית, וכן נבחן קשר אפשרי לאיראן.

בשל אופי האירוע, הוחלט על תגבור האבטחה באזור. מפקד המשטרה לוק וויליאמס מסר כי הוצבו שוטרים לאבטחת מוקדים נבחרים וכי הופעלו סיורי משטרה חמושים גלויים מאוד, אם כי הבהיר שמדובר בצעד של זהירות מונעת בלבד.

​כפי שדיווחנו, אמש הגיעו לגולדרס גרין ארבעה אמבולנסים חלופיים שהושאלו על ידי שירות האמבולנסים של לונדון. הרכבים החלופיים יחליפו את האמבולנסים שיצאו מכלל שימוש כתוצאה מהשריפה, עד שיימצא פתרון קבוע לצי הרכב של שירותי החירום של הקהילה. הממשלה הודיעה כי תממן אמבולנסים חדשים לארגון החרדי.