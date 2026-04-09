בבלי
נזק דמיוני

"הייתם צריכים לשלם לנו": העובד שרף חצי מיליארד דולר בשידור חי

שריפת ענק החריבה לחלוטין מרכז הפצה של חברת קימברלי-קלארק בקליפורניה, המשרת כ-50 מיליון צרכנים בחוף המערבי | עובד המקום נעצר בחשד להצתה מכוונת, לאחר שתיעד את עצמו מצית את מלאי נייר הטואלט במחאה על תנאי העסקתו (חדשות בעולם)

העובד מצית את המפעל (צילום: רשתות חברתיות )

שריפת הענק פרצה ביום שלישי לפנות בוקר במחסן בשטח של כ-1.1 מיליון מ"ר באונטריו, קליפורניה. הלהבות הגיעו לדרגת "שישה-אלרם" והצריכו התערבות של כ-175 כבאים שנאבקו באש. גג המבנה קרס וכל המלאי שבו - בעיקר נייר טואלט ומוצרי טישיו - הושמד לחלוטין.

המשטרה עצרה את שאמל עבדולקרים, עובד בן 29 המועסק בחברה לוגיסטית המפעילה את המחסן, בחשד להצתה. בסרטון מטלטל שהופץ ברשתות החברתיות, נראה החשוד מצית ערמות של נייר טואלט וצועק לעבר המצלמה: "כל מה שהייתם צריכים לעשות זה לשלם לנו מספיק כדי לחיות... הנה המלאי שלכם הולך". עבדולקרים נעצר בקרבת מקום זמן קצר לאחר מכן והוא מוחזק ללא אפשרות לשחרור בערבות.

האירוע גרם לזעזוע בשוק ההון, כאשר מניית קימברלי-קלארק צנחה ב-4.1% ביום השריפה. הנזק למבנה ולמלאי נאמד בסכום של 500 מיליון דולר. אנליסטים מזהירים כי השמדת המחסן המרכזי עלולה להוביל למחסור במוצרי היגיינה ולעליית מחירי ההובלה בכל אזור מערב ארצות הברית.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

