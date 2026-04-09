שריפת הענק פרצה ביום שלישי לפנות בוקר במחסן בשטח של כ-1.1 מיליון מ"ר באונטריו, קליפורניה. הלהבות הגיעו לדרגת "שישה-אלרם" והצריכו התערבות של כ-175 כבאים שנאבקו באש. גג המבנה קרס וכל המלאי שבו - בעיקר נייר טואלט ומוצרי טישיו - הושמד לחלוטין.

המשטרה עצרה את שאמל עבדולקרים, עובד בן 29 המועסק בחברה לוגיסטית המפעילה את המחסן, בחשד להצתה. בסרטון מטלטל שהופץ ברשתות החברתיות, נראה החשוד מצית ערמות של נייר טואלט וצועק לעבר המצלמה: "כל מה שהייתם צריכים לעשות זה לשלם לנו מספיק כדי לחיות... הנה המלאי שלכם הולך". עבדולקרים נעצר בקרבת מקום זמן קצר לאחר מכן והוא מוחזק ללא אפשרות לשחרור בערבות.

האירוע גרם לזעזוע בשוק ההון, כאשר מניית קימברלי-קלארק צנחה ב-4.1% ביום השריפה. הנזק למבנה ולמלאי נאמד בסכום של 500 מיליון דולר. אנליסטים מזהירים כי השמדת המחסן המרכזי עלולה להוביל למחסור במוצרי היגיינה ולעליית מחירי ההובלה בכל אזור מערב ארצות הברית.