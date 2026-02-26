הקשר בין כוס קפה בבוקר לבין סכנת גירושין נראה אולי דמיוני, אך עבור אותו אב לשמונה זו הייתה ההוכחה המוחלטת ש"אשתו לא אוהבת אותו" – עד שהבין שמה שחשב ל'אמת' הוא בסך הכל תפיסה אישית שסחב מבית הוריו | בראיון עומק - הרב דניאל פלוצניק, מנטור למצוינות, חושף למה אנחנו מתבצרים בתוך ה"היגיון" שלנו, ומייצרים קונפליקטים מיותרים • צפו
הבית הלבן הודיע על גירוש מהיר לבני משפחתו של המחבל המצרי, שמואשם בעבירות מרובות לאחר שניסה לרצוח יהודים באמצעות בקבוקי תבערה | "שישה כרטיסי טיסה לכיוון אחד", כתב הבית הלבן בפוסט, בזמן שששת בני משפחת המחבל עצורים במתקן מהגרים בלתי חוקיים (חדשות)
לאחר שנפוצו גל שמועות על כך שיחסי הזוג נתניהו עלו על שרטון והם מתכוונים להתגרש, המקורב של המשפחה טוען שהכל שקרים איומים והוא "מאחל לכל ישראל מערכת יחסים כמו בין ראש הממשלה לרעייתו" | כל הפרטים (חדשות, ברנז'ה)