בג"צ טרק את הדלת על האצבעות של ש"ס | יהודה אבידן חושף: כך בג"ץ פסל את הילולת מרן | סוער בקמניץ: האם הישיבה תחרוג לראשונה ממחזור הלימוד? | יממה לאחר הסכם השלום עם גור - נחתמה מגילת היסוד למרכז 'פני מנחם' | ראשי ישיבת סלבודקה בסדרת ביקורים בישיבות מיר (מעייריב)
הציטוטים משיחת טראמפ עם הרבנים | נחתם השלום ההיסטורי בחסידות גור | קראון הייטס מתאחדת למאבק טוטאלי בסרבן הגט | תהלוכה לספר התורה המסתורי שנכתב בוינה | אדמו"רים ורבנים פתחו את תשפ"ז בבתי החולים (מעייריב)
בביהמ"ד 'פני מנחם' שבירושלים חגגו בליל שישי האחרון במעמד מפואר את סיום מסכת 'עבודה זרה', שנלמדה בחבורה בידי בני הקהילה במסגרת 'העמוד היומי' | המעמד נערך בשילוב טיש הילולא לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'לב שמחה' מגור זי"ע, בראשות אחיינו ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר ובהשתתפות אורח הכבוד האדמו"ר מ'תולדות יהודה' סטיטשין (חסידים)