נשיא ארה"ב נאם היום במליאת הכנסת ובשלב מסוים החליט לזנוח את הטלפרומפטר לטובת נאום אישי מול חברי הכנסת | הנשיא דיבר על הסכם הפסקת האש ואמר: "החטופים חזרו הביתה, אני לא מאמין שאני אומר את זה" | בשלב מסוים קרא הנשיא להרצוג שנכח במליאה: "יש לי רעיון אולי תתן חנינה לראש הממשלה?" | הכותרות והציטוטים העיקריים מנאומו של טראמפ (חדשות)
יו"ר הכנסת אוחנה נאם היום (שני) בישיבה מיוחדת במליאה לכבוד נשיא ארה"ב: "אנו ניצבים בפני ההיסטוריה ברגע נשגב שייחקק לדורות. זהו יום מאוד מרגש לאזרחי ישראל, יום שכולנו ייחלנו לו. תודה לך, הנשיא טראמפ. גם בעוד אלפי שנים העם היהודי יזכור אותך" (מדיני)
לאחר שישראל לא הוזמנה לפסגה ההיסטורית שתתקיים מחר בשארם א-שייח', בהשתתפות מנהיגים מכל רחבי העולם, הנשיא טראמפ שמע על כך בנסיעה המשותפת והזמין את נתניהו לפסגה, כשהגיעו לכנסת, נשיא מצרים א-סיסי, דיבר עם ראש הממשלה והזמין אותו באופן רשמי | ראש הממשלה החליט לוותר על הנסיעה בשל קדושת החג (חדשות בעולם)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם כתבים לפני העלייה למטוס האייר פורס 1 בדרכו לישראל | הוא אמר כי "זה אירוע מיוחד מאוד, בישראל וגם במדינות מוסלמיות וערביות כולם מריעים" | במקביל, טראמפ שלח מכתב ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה בו כתב כי הוא מצפה לראותו בקרוב, והוסיף: "אנו על סף אחד ההישגים הדיפלומטיים הגדולים בהיסטוריה" (חדשות, מדיני)
בשל סידורי האבטחה הצפויים עם נחיתת הנשיא ובמהלך ביקורו, צפויים עיכובים בטיסות הממריאות והנוחתות | חברות התעופה הישראליות הודיעו כי בעקבות ביקורו הצפוי מחר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ייתכנו שינויים בלוח הטיסות (תעופה)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עבר סדרת בדיקות מקיפה במרכז הרפואי "וולטר ריד". רופאו האישי הודיע כי מצבו הבריאותי "מצוין" וכי גיל הלב שלו צעיר ב־14 שנים מגילו הכרונולוגי. טראמפ חוסן לשפעת ולקורונה לקראת ביקורו הקרוב בישראל ובמזרח התיכון (בעולם)
ביום שני, הושענה רבה, עקב ביקור נשיא ארה"ב טראמפ בישראל, צפויים שיבושי תנועה בצירים לנתב"ג בין 06:00 ל־14:00; | לוח הזמנים הקצר והנמרץ שיכלול בתוכו נאום במליאת הכנסת צפוי לאפשר לתלמידי הישיבות היערכות לנסיעה מוסדרת להיכלי התורה (בארץ, חרדים)
לאחר אינסוף שמועות ודיווחים - ביום שני הקרוב זה יקרה: נשיא ארה"ב דולנד טראמפ יגיע לישראל וינחת בנתב"ג | בסמוך להגעתו ובמהלך הביקור צפויים שינויים בשעות המראות ונחיתות של טיסות אחרות בנתב"ג | בחברות התעופה המליצו לעקוב אחר העדכונים השוטפים שיפורסמו באתר נתב”ג, באתרי החברות ובהודעות שיפורסמו בתקשורת (תעופה)