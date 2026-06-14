הבית הלבן מעולם לא נראה כך: דונלד טראמפ חוגג 80 בבית הלבן   

היום (יום ראשון) דונלד ג'יי טראמפ יהפוך לאדם השני בהיסטוריה שכובש את הבית הלבן בגיל 80, והוא מתכוון לעשות זאת בסגנון הייחודי לו.

חגיגות יום ההולדת ה-80 שלו משתלבות עם יום השנה ה-250 לעצמאות ארה"ב, והנשיא לא הסתפק בעוגה ונאום: הוא בנה מחדש את חצר הבית הלבן כדי לארח את מה שהוא מכנה "הספורט הגדול ביותר".

מרכז החגיגה הוא אירוע ה-UFC Freedom 250, שיתקיים בזירה זמנית שנבנתה על המדשאה הדרומית של הבית הלבן. מדובר בערב של שבעה קרבות אומנויות לחימה משולבות, שבו צפויים להשתתף כ-4,000 אורחים בתוך המתחם, בעוד עד 90,000 איש יצפו במסכי ענק בחוץ.

מעל הזירה מתנשאת קשת פלדה מסיבית בגובה תשע קומות, המעוטרת בגרפיקה פטריוטית של אדום, לבן וכחול. הקשת הזו ניצבת מעל אתר הבנייה של "אולם הנשפים של טראמפ", פרויקט ראוותני שעלותו נאמדת ב-400 מיליון דולר.

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לצד טראמפ בשורות הראשונות יתייצבו בני משפחתו: דונלד טראמפ ג'וניור ואשתו בטינה, אריק ולארה טראמפ, ואיוונקה וג'ארד קושנר. המבקרים, מנגד, מכנים את המבנה "מפלצת צעקנית" וטוענים כי הפיכת הבית הלבן לזירת "ספורט דם" היא עלבון לארכיטקטורה ולמסורת האמריקאית.

השאלה המעסיקה את וושינגטון היא כיצד טראמפ מתמודד עם הגיל. מקורביו, כמו הסנאטור טד קרוז, טוענים שהוא "מתנגד לחלוטין לגיל" ומפגין אנרגיה בלתי נגמרת. סנאטורים מדווחים על שיחות טלפון מהנשיא בשעות הקטנות של הלילה, ויועציו טוענים כי המטרות הגדולות שלו הן ששומרות עליו צעיר. דוח רפואי אחרון אף העריך את "גיל הלב" שלו כצעיר ב-14 שנים מגילו הכרונולוגי.

עם זאת, לא הכל ורוד. המבקרים מצביעים על עדויות גוברות לדעיכה: צילומים שלו מנמנם לכאורה באירועים ציבוריים (כמו בגמר ה-NBA), ידיים חבולות וקרסוליים נפוחים. סקרים מראים כי 61% מהאמריקאים סבורים שטראמפ הפך ליותר "תזזיתי" עם הגיל, ורבים מודאגים מחדותו המנטלית.