צה"ל מאשר: הצבא נערך לאפשרות של ירי לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות. ההכנות מגיעות בעקבות התקיפה הישראלית ברובע הדאחייה שבביירות, שעוררה גל איומים חריפים מצד משמרות המהפכה האיראניים.

על פי ההודעה הרשמית, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר מקיים הערכות מצב שוטפות עם כלל המפקדים הרלוונטיים. צה"ל ממשיך לשמור על מוכנות ודריכות למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה, תוך שהוא מדגיש כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.

"צה"ל לא ישלים עם ירי לעבר שטח מדינת ישראל", נמסר בהודעה הרשמית. הצבא קורא לציבור לגלות עירנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. במידה ויחולו שינויים בהנחיות, הציבור יעודכן בהתאם.

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בהודעה רשמית שפרסמו משמרות המהפכה האיראניים, הם מאיימים בתגובה מרעידה לתקיפה בדאחייה. "הזהרנו שוב ושוב, והדגשנו ביותר מהזדמנות אחת, כי הרובע הדרומי בביירות מהווה קו אדום שאין להתפשר על חצייתו", נכתב בהודעה.

לדברי משמרות המהפכה, הם הודיעו לישראל "בצורה ברורה ביותר, ובאמצעים מרובים, כי כל פגיעה באזור זה או פגיעה בריבונות ההתנגדות ובסמליה היא משחק באש שישרוף את ישותו השבירה". האיראנים טוענים כי ישראל התעלמה מאזהרותיהם וחשבה בטעות שמדיניות התוקפנות תעבור ללא עונש.

"אנו מודיעים לאויב ולתומכיו כי עידן ההתנכלות חלף, וכי שעת החשבון קרבה", נכתב בהודעה המאיימת. "על האויב להמתין ולהכין את מקלטיו, שכן הוא עומד בפני תגובתנו המרעידה שתזעזע את יסודות הישות הגזלנית, וזה יהיה לקח שלעולם לא ישכח, והדבר יחל בטרם עלות השחר של מחר".

איומים נוספים מטהראן

במקביל לאיומי משמרות המהפכה, שיגר דובר ועדת הביטחון הלאומי באיראן אזהרה חריפה כלפי ישראל. אברהים רזאי הבהיר כי טהראן רואה בתקיפה חציית קו אדום ומתכוונת להגיב בנחרצות.

"אסור לבצע טעות בחישובים", כתב רזאי ברשת החברתית X. "אפילו אם אתם רוצים הסכם או הבנות, הדרך לכך עוברת דרך הענשת המשטר הציוני. אם הכלב השוטה הזה לא ירוסן, עוד לפני שהדיו על חתימת ההבנות יתייבש, הוא ינשך לנו את הרגל".

גם יו"ר הפרלמנט באיראן מוחמד קאליבאף, מהדמויות הבכירות ביותר באיראן כיום, איים בעצירת המשא ומתן מול ארצות הברית בעקבות התקיפה בדאחייה. "הפרת הגבול של הציונים שוב הוכיחה שארה"ב - או שאין לה רצון ליישם את התחייבויותיה או שאין לה את היכולת לכך", כתב בטוויטר.