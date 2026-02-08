אלפי בני תורה ליוו את הפוסק הגאון רבי רחמים מאזוז זצ"ל בדרכו האחרונה • הראשונים לציון הגרש"מ עמאר והגר"ד יוסף הספידו בכאב לצד אחיו ראש הישיבה הגר"צ מאזוז • נטמן בהר הזיתים בחלקת אביו | גלריה ממסע הלוויה מאת הצלם נועם אליהו (חרדים)
כנהוג במחוזות תונס ואלג'יר, בישיבת 'כסא רחמים' ערכו סעודת יתרו בהשתתפות רבנים ואישי ציבור | במרכז האירוע: בישיבה הקטנה נערך מבחן על הש"ס, ובישיבה הגדולה על דיני אמירה לנוכרי המסובכים | סיקור ותיעוד (עולם הישיבות)
לאחר מעצרו הלילי של הבחור יאיר סעדה בביתו בבאר שבע בעודו סובל מחום – יצאו חבריו לספסל הלימודים מישיבת 'כסא רחמים' לעצרת התעוררות מול שערי כלא 10 • ראש הישיבה שהצהיר כי בעבר לא האמין בכוחם של הפגנות, או הפרות סדר, ביקש להבהיר לבחורים: "המטרה היא תפילה וחיזוק, לא הפגנה או התגרות עם החיילים והשוטרים" • צפו בתיעוד מהעצרת (חרדים)
כמידי שנה נערך אמש בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' עצרת החיזוק המרכזית לזכרם של מרנן הגר"ע יוסף והגר"מ לוי זצ"ל | בראש המספידים: הראש"ל הגר"ד יוסף וראש הישיבה הגר"צ מאזוז |בסיום נערכה חלוקת תעודות לנבחני המסכתות במכון שהוקם על שמו ולזכרו של הגרמ"ל זצ"ל | וכן, מי כובד בהדלקת הנרות ? | צפו בגלריה של הצלם יוסי כ"ץ (חרדים)
אמש זכו המונים לשמוע דרשת שבת שובה מפיהם של הראשלצי"ם, הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי שלמה משה עמאר, שהטריחו עצמם ובאו אל היכל ישיבת 'כסא רחמים' בבני ברק, למסור דבריהם - דבר ה' מירושלים | בדבריהם העלו את נס זכרו של מייסד הישיבה והמוסדות, הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל שעלה בסערה השמימה לפני כחצי שנה (חרדים)
מאות תלמידי ישיבות השתתפו הערב בשיחת חיזוק שנשא במוצאי שבת שובה הגאון רבי יגאל כהן, רו"מ 'יביע אומר', וחבר 'מועצת הרבנות הראשית', בהיכל ישיבת כסא רחמים בבני ברק | הרב עורר את הציבור לחשבון נפש לקראת יום כיפור (עולם הישיבות)
ראש ישיבת 'כסא רחמים', הגאון צמח מאזוז, שהוביל השנה לראשונה את תפילות החג בהיכל ישיבתו המעטירה, גילה לאחר תפילת מוסף של ראש השנה את הרמז הנסתר בפסוקי התפילה המתייחס לכישלון תוכנית הגרעין של איראן ועתיד יחסי ישראל באו"ם | צפו בתיעוד מצאת החג בהיכל הישיבה (עולם הישיבות)