הוצאה להורג שניה ביומיים: איראן הרגה חשוד בקשרים למוסד

הוצאה להורג פומבית - כיכר פיאם, שיראז, 21 בנובמבר 2018.

המשטר האיראני הוציא הבוקר (רביעי) להורג אדם שהורשע בריגול עבור המוסד הישראלי, כך דיווחה סוכנות הידיעות 'מיזאן' המזוהה עם מערכת המשפט במדינה. מדובר בהוצאה להורג שניה ביומיים האחרונים, לאחר שגם אתמול האיראנים הוציאו להורג חשוד בקשרים למודיעין הישראלי.

על פי הדיווח, מהדי פריד שימש בתפקיד רשמי ביחידת הגנה אזרחית בתוך ארגון ביטחוני רגיש באיראן. הוא הואשם בניצול הגישה הביטחונית שהייתה לו במסגרת עבודתו כדי לאסוף מידע מסווג ולהעבירו לידי המוסד הישראלי. בסוכנות 'מיזאן' צוין כי גזר דין המוות בוצע "לאחר שכל ההליכים המשפטיים הושלמו ובית המשפט העליון באיראן אישרר את ההחלטה". המשטר האיראני נוהג להודיע מעת לעת על חשיפת רשתות ריגול והוצאה להורג של נאשמים בשיתוף פעולה עם המוסד. כאמור, מדובר בהוצאה להורג שניה ביומיים. אתמול (שלישי) הוציאו האיראנים להורג את אמירעלי מירג'עפרי, שהורשע בהובלת רשת המזוהה עם המודיעין הישראלי ובביצוע פעולות חבלה במהלך גל המחאות שפקד את המדינה בחודש ינואר האחרון. מירג'עפרי הואשם בין השאר בהצתת מסגד קולחק בטהראן במהלך המחאות.

טראמפ אזהר מפני הוצאות להורג נוספות

ההוצאות להורג מתרחשות על רקע המתיחות המתמשכת בין ארצות הברית לאיראן. כזכור, לאחר דיווח אמש כי האיראנים מתכננים להוציא להורג שמונה נשים, הנשיא טראמפ פנה ישירות למנהיגי איראן ברשת החברתית ואמר כי ביטול גזר דינם יעזור מאוד למשא ומתן.

בשבועות האחרונים פרסם טראמפ סדרת פוסטים בהם טען כי התערבותו עצרה מאות הוצאות להורג באיראן. אולם התובע הכללי של איראן, מוחמד מובאהדי, הכחיש את הטענות וכינה אותן "יהירות ולא הגיוניות".