הוצאה להורג פומבית - כיכר פיאם, שיראז, 21 בנובמבר 2018." ( צילום: סוכנות הידיעות של הסטודנטים )

דוח מזעזע שפרסם הבוקר (שני) ארגון זכויות האדם "אמנסטי אינטרנשיונל" חושף מגמה מדאיגה ביותר: זינוק חריף ורוחבי בהיקף עונשי המוות שבוצעו ברחבי העולם במהלך שנת 2025. על פי הנתונים, לפחות 2,707 בני אדם הומתו באופן רשמי במהלך השנה החולפת - עלייה חסרת תקדים של למעלה מ-66% בהשוואה לשנת 2024.

בארגון מציינים כי העלייה הדרמטית מאפיינת בעיקר משטרים המנסים להדק את אחיזתהם, להשתיק התנגדות פוליטית ולצמצם את המרחב האזרחי, תוך התעלמות מוחלטת מהסטנדרטים הבין-לאומיים של זכויות אדם. הנתונים מצביעים על שימוש גובר בעונש המוות ככלי דיכוי פוליטי במדינות רבות. איראן: הגורם המרכזי מאחורי הזינוק המשטר האיראני מהווה את הגורם המשמעותי ביותר מאחורי הנתונים המדאיגים. בשנה החולפה תועדו באיראן 2,159 הוצאות להורג - יותר מכפול לעומת השנה הקודמת. על פי הדוח, זהו הנתון הגבוה ביותר שנרשם באיראן ובעולם כולו מאז שנת 1981. בארגון קושרים את המגמה לשימוש גובר בעונש המוות ככלי לדיכוי פוליטי, במיוחד על רקע המחאות הפנימיות במדינה והמלחמה מול ישראל שפרצה ביוני 2025. כידוע, המשטר האיראני הוציא להורג בשבועות האחרונים מספר אנשים שהואשמו בקשרים למודיעין הישראלי. באמנסטי מדגישים כי מגמה זו אינה דועכת וממשיכה גם אל תוך שנת 2026. רק בימים האחרונים דווח על הוצאה להורג של שני חשודים נוספים שהואשמו בריגול עבור המוסד הישראלי.

מגמות עלייה במדינות נוספות

הדוח מצביע על כך שהמגמה השלילית אינה מוגבלת לאיראן בלבד. ערב הסעודית קבעה שיא חדש עם 356 הוצאות להורג, בעוד כווית ומצרים רשמו זינוקים חדים במיוחד - פי שלושה ופי שניים בהתאמה לעומת השנים הקודמות.

גם ארצות הברית רשמה את הנתון הגבוה ביותר שלה מאז שנת 2009 עם 47 מקרים, כאשר מדינת פלורידה מובילה את המגמה בארה"ב עם 19 הוצאות להורג. סינגפור הגיעה לשיא של שני עשורים עם 17 הוצאות להורג.

סין: הנתונים הנסתרים

למרות הנתונים הסטטיסטיים הגבוהים שהוצגו, באמנסטי מבהירים כי התמונה המציאותית קשה בהרבה. בארגון קובעים כי סין נותרת המוציאה להורג המובילה בעולם, המשתמשת בעונש זה כדי להרתיע את הציבור מפני פגיעה ביציבות השלטון.

להערכת הארגון, בסין מוצאים להורג אלפי בני אדם מדי שנה. עם זאת, בשל מדיניות חמורה של "סודיות מדינה", המשטר אינו מאפשר לאמת את המספרים המדויקים ולפרסמם. יצוין כי הנתונים הרשמיים שפורסמו בדוח אינם כוללים את סין בשל היעדר מידע מהימן.

הדוח מדגיש כי השימוש בעונש המוות כאמצעי דיכוי פוליטי הולך ומתרחב, ומהווה איום חמור על זכויות האדם הבסיסיות ברחבי העולם.