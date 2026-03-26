עשרות רקטות שוגרו הערב מלבנון לצפון בשלושה מטחים לחיפה והקריות, לגליל העליון ולגליל המערבי | רוב הרקטות יורטו, בעוד שאחרות התפוצצו בשטחים פתוחים | מרשות הכיבוי נמסר כי התקבל דיווח ראשוני על פגיעה במבנה ביישוב ג'דיידה-מכר, שליד עכו, לפי שעה לא דווח על נפגעים | ממד"א נמסר כי לא התקבלו דיווחים על נפגעים (שאגת הארי)
עם הצטרפות חיזבאללה למערכה מול ישראל לאחר שנה וחצי של שקט, הקמפיין "לבנון לא רוצה מלחמה" חזר לרחובות ביירות ולפרסומים בפלטפורמות השונות | הקמפיין החל בחודש נובמבר 2023, בעקבות החשש של לבנונים רבים מפני מלחמה של חיזבאללה נגד ישראל, והופיע גם בקיץ 2024 | היום, הקמפיין חזר שוב לרחובות (העולם הערבי)
הושלם תרגיל אוגדתי בן חמישה ימים של כוחות צה"ל, בהובלת המרכז הלאומי לאימונים ביבשה באזור גבול לבנון, להגברת המוכנות המבצעית בהגנה ובהתקפה באזור גבול לבנון | מטרת התרגיל נועדה להגביר מוכנות לתרחישי קיצון בהגנה, לתת מענה מהיר לאירועים מתפרצים, כולל גיוס מילואים וצבירת כוחות, מעבר להתקפה | תיעוד נרחב (צבא)