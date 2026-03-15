כוחות גדולים מלווים בכלי צמ"ה פשטו בשעות האחרונות במפתיע על גבעת צור משגבי בגוש עציון בה מתגוררות 25 משפחות, והרסו את הבתים | במהלך ההריסות החלו מחאות של התושבים במטרה למנוע את ההרס, על פי הדיווחים במקום מספר פצועים בשל אלימות הכוחות | בגבעה זועמים על ראש המועצה והשר סמוטריץ': "בוגדים, רוצים לכלות את ההתיישבות" | תיעוד ענק (בארץ)
כוחות גדולים של משטרה פשטו לפנות בוקר על גבעת אור נחמן בבנימין, והחריבו את בתיהן של שלושת משפחות הגבעה | ההרס בוצע ללא כל התראה, וילדי המשפחות הוצאו מהמיטות החוצה ונאלצו לחזות בביתם מושמד בכף הדחפור | תיעוד (חדשות)