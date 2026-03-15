סוכלו 2 ניסיונות של איראן לפגוע בשליחים ישראלים באיחוד האמירויות - זה מה שעומד ברקע ההחלטה על מבצע החילוץ הצבאי שנעשה בחשאי | מדובר בשני פיגועים שכבר בוצעו במטרה בניסיון לחסל את צוות הדיפלומטים | הפיגועים כבר יצאו לפועל ונמנע אסון - פעמיים | בעקבות זאת גורמי הבטחון הנחו לפנות מיידית חלק מהצוות שאינו חיוני (בעולם)
לפי דיווח מאיראן בתי ספר סמוך למוסד הנשיאות וללשכת המנהיג נסגרו הבוקר במפתיע והתלמידים הוחזרו לבתיהם באמצעות הסעות | עוד צוין כי בלילה שלפני כן, בסביבות השעה 23:00, נרשמה נוכחות רחבה של אמבולנסים, משטרה וכוחות מיוחדים באזור (בעולם)
סוף לסאגת המקרקעין ליד החוף בתל אביב: בית המשפט פסק כי משפחות שהחזיקו בקרקע עשורים יפונו לאלתר. בפסק הדין נקבע כי בהיעדר "שטר" וראיות לקניין, לא חלה "חזקת שלוש שנים" על קרקע ציבורית, והדיירים נדרשים להשיב את הגזילה לטובת הכלל (בארץ, חוק ומשפט)
נוסעים שהיו על סיפון מטוס של חברת התעופה אמריקן איירליינס שפונה בבהלה לאחר שריפה במנוע בחודש מרץ האחרון, תובעים את החברה בגין "רשלנות והתנהגות בוטה" | התביעה מאשימה את החברה ברשלנות, לא רק בתחזוקה, אלא גם באופן שבו הטייסים טיפלו ברעידות המנוע, כמו כן הטייסים היו צריכים להכריז מיד על מצב חירום, לפנות לשירותי כיבוי אש בשדה התעופה ולהחזיר את הטיסה חזרה לקולורדו (תעופה)
לקראת התמרון הקרקעי בעיר עזה, פיקוד הדרום נערך למבצע פינוי של כמיליון תושבים מבתיהם. על המהלך, שכולל שימוש במגוון אמצעים כמו כרוזים ופגזי ארטילריה, אמון מכלול מיוחד שהוקם בצה"ל | במקביל, ישראל פועלת להכנת תשתית הומניטרית שתסייע למפונים (צבא)
דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי פרסם לפני מספר דקות, הוראת פינוי לתושבי השכונות במזרח רצועת עזה | על פי ההודעה: "למען ביטחונכם, התפנו מיד למקלטים ידועים במערב העיר עזה, חזרה לאזורי לחימה מהווה סיכון לחייך" (צבא)