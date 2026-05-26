בבלי
איחוד הגזרות 

"לא להוריד בניינים בביירות כרגע" - ההנחיה שניתנה לצה"ל - בגלל טראמפ

הדרג המדיני הורה לצה"ל שלא לתקוף בביירות באופן אקראי, למרות העלייה בתקיפות הרחפנים ובכלל בגזרה הצפונית והעלייה בקצב האש מצד חיזבאללה | ההנחיה ניתנה כדי שישראל לא תיתפס כמי שמכשילה באופן מכוון את המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן (מדיני) 

הרס ברובע הדאחייה - ביירות (צילום: רשתות חברתיות - שימוש ע"פ סעיף 27א לזכויות יוצרים)

ישראל מגבילה את תקיפותיה בבירת לבנון ומצמצמת את חופש הפעולה הצבאי באזור, כך הבהירו גורמים בדרג המדיני לבכירי הצבא. ההחלטה נובעת מהרצון להימנע מפגיעה במגעים המדיניים שמנהל ממשל בארצות הברית, לפי דיווח של חדשות 13.

הבכירים הדגישו בפני מערכת הביטחון את החשיבות של המהלכים המדיניים הנוכחיים ואמרו כי "אנחנו לא רוצים להיתפס כמי שמכשילים לטראמפ את ההסכם מול איראן בכוונה. לא נוריד בניינים בביירות באופן אקראי כרגע".

הנחיות אלו ניתנו בהמשך לדרישת הרמטכ"ל בדיון ביטחוני שנערך השבוע, שבה קרא להחריב מבנים ברובע הדאחייה בביירות בתגובה לשיגור רחפני הנפץ. הדרג המדיני סירב לאשר את הפעולה הנרחבת בבירה.

במסגרת חלוקת הגזרות שהוגדרה לצבא, הובהר כי הפעילות ההתקפית תימשך ללא מגבלות משמעותיות בחלקים אחרים במדינה. הגורמים המדיניים הסבירו כי "יש לנו חופש פעולה בדרום לבנון, בביירות פחות".

עמדות אלו של הדרג המדיני יוצגו הערב לחברי הקבינט המדיני-ביטחוני, אשר מתכנס בשעה זו כדי לדון בהמשך הלחימה בצפון. השרים ידונו גם בפרטי ההסכם המתגבש בין וושינגטון לטהראן שטרם נחתם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר