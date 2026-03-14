צה"ל מעדכן עם צאת השבת, כי השלים אתמול, מספר גלי תקיפות נוספים לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות ובדרום לבנון.

הותקפו והושמדו מפקדות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות, מהן פעלו מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה.

מתחילת מבצע 'שאגת הארי' צה״ל תוקף מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה בצורה רחבה ופוגע ביכולת הפיקוד והשליטה של הארגון, במצבו הכלכלי והאמל״ח שברשותו.

ארגון הטרור חיזבאללה ממקם את תשתיותיו באופן שיטתי בין ריכוזי אוכלוסייה במרחבים אזרחיים ברחבי מדינת לבנון, על כן צה״ל מפנה תושבים רבים ממרחבים אלו לשם הגנתם. פעילות זו פוגעת במדינת לבנון ואזרחיה.

כמו כן צה"ל עדכנו, כי חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, תקף מוקדם יותר השבוע (ד׳), וחיסל את השאם עבד אלכרים יאסין, מפקד מרכזי ביחידת הקשר של ארגון הטרור חיזבאללה ובגיס פלסטין של 'כוח קדס' האיראני.

מערך הקשר משמש כיחידת מטה האמונה על שמירת הרציפות התקשורתית בארגון הטרור חיזבאללה.

במסגרת תפקידו, היה אחראי על התעצמות ארגון הטרור חיזבאללה ושיקום יכולותיו לאחר מבצע 'חיצי הצפון'.

בנוסף, יאסין פעל להתבססות איראנית בלבנון וקידם מתווי טרור בהכוונת משטר הטרור האיראני.

זהו המפקד החמישי מיחידת 'כוח קדס' והמפקד השלישי מ׳גיס פלסטין׳ שחוסל מתחילת מבצע 'שאגת הארי'.

מדובר צה"ל נמסר: "טרם התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מוקדמות, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. צה"ל פועל בעוצמה כנגד ארגון הטרור חיזבאללה שבחר להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני ויפעל כנגד כל מי שמאיים על אזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט".