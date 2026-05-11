הליכוד דורש התערבות בפעילות אחים לנשק לקראת הבחירות

מערכת הבחירות לכנסת ה-26 מתחממת: לאחר שערוץ 14 חשף כי ארגון אחים לנשק מתכנן להקצות יוצאי סיירות ויחידות קרביות שיפקחו על קלפיות "מאתגרות" עם מצביעי ימין, פנתה מפלגת הליכוד לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה להתערבות דחופה. בפנייה החריפה מעלה הליכוד שאלות קשות על אופי הפעילות המתוכננת ועל הצורך ביוצאי יחידות מיוחדות דווקא.

"הדבר החמור ביותר בתוכנית פסולה זו, ובאלה הנוטלים חלק בקידומה ללא בדל של אחריות או בושה, יתגלה לאחר שתתברר השאלה – מדוע דווקא יוצאי יחידות קרביות מיוחדות דרושים כדי להתמודד עם 'אתגר' זה?", נכתב בפנייה. הליכוד דורש מוועדת הבחירות לנקוט "כל אמצעי חקירה ואכיפה מוקדמים הדרושים לקבלת תשובה ברורה וחד משמעית לשאלה זו".

מערך של עשרות אלפי מתנדבים

על פי החשיפה בערוץ 14, ארגוני השמאל, ובראשם אחים לנשק, בנו תוכנית פעולה מקיפה שמטרתה להביא כ-40,000 איש ליום הבחירות. המערך כולל צוותים של עורכי דין, אנשי הייטק, בכירים בתחום התעופה, ויוצאי יחידות קרביות לשעבר. במקביל, הארגונים פועלים להביא עשרות אלפי ישראלים מחו"ל להצביע, לכאורה בסיוע של בכירים בחברת אל-על.

ליאת וייס, בכירה בארגון אחים לנשק, מסרה לפעילים כי הם בנו מערך של יוצאי יחידות קרביות וסיירות שישמרו על קלפיות במוקדי ימין מאתגרים. באותה שיחה הסבירה וייס כי במהלך הפעילות סביב הקלפי, המתנדבים אינם חייבים לספר שהם פעילים במסגרת אחים לנשק.

השאלה המשפטית: האם זו פעילות מותרת?

חוק הבחירות אוסר על עמותות שלא הצהירו על עצמן כגוף פעיל בבחירות, לסייע למפלגות או למועמדים פוליטיים. השאלה המשפטית המרכזית היא האם כאשר ארגון איד קואלישן – השלוחה הישראלית-אמריקאית המזוהה עם מחאת קפלן – מפיק מיזם לוגיסטי חוצה יבשות להבאת עשרות אלפי ישראלים מחו"ל ביום הבחירות, ומיזם נוסף מטעם אחים לנשק מביא עשרות אלפי מתנדבים לקלפיות, האם מדובר בפעילות המותרת על פי החוק.

על פי הדיווח, ארגון איד קואלישן אף תשכור טיסות צ'ארטר, לכאורה בסכומי עתק, כדי לעודד ישראלים להצביע. מדובר בהתארגנות פוליטית שלא יכולה להתאפשר ללא סכומי עתק שמגוייסים במטרה לממש את האג'נדה הידועה של ארגון אחים לנשק.

"טוהר הבחירות" רק במוקדי ימין?

נקודה מעניינת שעולה מהחשיפה: למרות הרצון הרב של אחים לנשק לשמור על טוהר הבחירות - הפעילות תתקיים בערים ימניות וחרדיות בלבד. מול הציבור הערבי הם חוששים שאם יבואו לפקח על טוהר הבחירות – הפעילות הזו עלולה להפחיד אזרחים מהמגזר הערבי להצביע. כלומר, על פי הדיווח, יוצאי הסיירות נועדו 'לפקח' על אזרחים שמצביעים בעיקר לקואליציה הנוכחית.

הפעילות הזו של ארגונים כמו אחים לנשק ואיד קואלישן עלולה להעניק יתרון משמעותי לאופוזיציה בבחירות הנוכחיות. מדובר במערך ענק של עשרות אלפי מתנדבים, צוותים משפטיים, שכירת טיסות מארה"ב ומאירופה לישראל. בינתיים, ועדת הבחירות המרכזית לא רואה צורך להתערב מול מסע הבחירות של ארגוני מחאת קפלן.

רקע: מי עומד מאחורי ארגון אחים לנשק

ארגון אחים לנשק התפרסם בזמן המחאה נגד החקיקה המשפטית, כאשר חלק מפעיליו הודיעו שיסרבו לשרת באם החקיקה תתקדם. לאחרונה הצטרף עמרי רונן, אחד ממובילי הארגון, למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. רונן, שנולד בכפר עזה ושירת ביחידת מגלן, איבד את סבתו נירה רונן שנרצחה בכפר עזה ב-7 באוקטובר.

מאחים לנשק נמסר בתגובה לחשיפה: "ארגון 'אחים ואחיות לנשק' מאחלים שמערכת בחירות 2026 תהיה הוגנת, חופשית ודמוקרטית, ושבה לכל אזרח ואזרחית תישמר הזכות לבחור על פי צו מצפונם ללא פחד, הסתה או מניפולציות ושבסופן יבוא לידי ביטוי רצון העם כפי שהוא. חבל שיש מי שבוחרים לנסות לעוות את המציאות במקום לחזק את אמון הציבור בתהליך הדמוקרטי".