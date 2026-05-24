תת-אלוף במיל' וגיבור ישראל, אביגדור קהלני, מתח היום (ראשון) ביקורת נוקבת בראיון לערוץ 14 נגד הבנות ההסדרה הנרקמות בין ארצות הברית לטהרן. בדבריו החריפים, יצא קהלני נגד פניית הפרסה של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, אשר לגישתו נוטש את ישראל להתמודד לבדה עם השלכותיה הביטחוניות של המערכה.

קהלני הזהיר כי המתווה שנידון בין הצדדים מעניק למשטר באיראן שקט כלכלי ודוחה את העיסוק בתוכנית הגרעין ב-60 יום בלבד, צעד שלטענתו כובל את ידיו של צה"ל בחזית הלבנונית. "המהלך למעשה שוחק לחלוטין את הישגי המלחמה שישראל קנתה בדם רב", ציין בכאב. "הם עשו חוכא ואטלולא מארצות הברית" בניתוחו את ההסכם המתגבש, שיתף קהלני בדאגתו העמוקה מהתנאים שנכפים על ישראל. "אני חושב שההסכם שמתגבש כרגע הוא הסכם מביש, וארצות הברית פשוט הפקירה את מדינת ישראל ומפקירה את מדינת ישראל לגורלה", מסר בחריפות. "והכי גרוע, שהיא גם ממשיכה לקשור לה את הידיים ואומרת, 'לא תתעסקו בלבנון, כיוון שאני הגעתי להסכם באיראן'". על פי הנמסר, וושינגטון לוחצת על ישראל להימנע מפעולה צבאית בלבנון רק כדי לשמור על ההבנות שהשיגה מול משטר האייתוללות. קהלני התריע מפני כוונותיה האמיתיות של טהרן: "ההסכם הזה הוא הסכם גרוע, אנחנו מכירים את האיראנים. לא תיקח שנה, שנתיים, הם יתחילו במחתרת לבנות את פצצת האטום שלהם. אין לי שום ספק בכך. לא הגבילו אותם בכמות הטילים. הם עשו חוכא ואטלולא מארצות הברית".

יצוין כי על פי דיווחים אמריקניים, איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר לרמה גבוהה שברשותה, אך ההצעה הנוכחית אינה קובעת כיצד יבוצע הוויתור, והדיון נדחה לשלב הבא. העמימות הזו מעוררת חששות בקרב גורמי ביטחון ישראליים, המתייחסים בספקנות להסכמות שאינן כוללות מנגנוני ביצוע ברורים.

התלות האמריקנית כובלת את צה"ל

קהלני שיתף בתסכול רב נוכח התלות המוחלטת של ישראל בגיבוי ובאספקה מארצות הברית. הוא הדגיש כי קבלת המתווה הנוכחי משמעותה מתן אור ירוק לחיזבאללה לשקם את כוחו ולהתעצם מחדש לממדים מפלצתיים של 150 אלף טילים.

כאשר המראיינת שאלה אותו כיצד לדעתו צריך ראש הממשלה לפעול כעת, השיב קהלני באופן חד-משמעי: "יהיה פה מצב שמדינת ישראל לא תסכים. איראן, כנראה ההסכם שלה יהיה עם ארצות הברית והוא יהיה חזק, חזק מפלדה לטובת האיראנים. היום העתיד שלהם נקבע כעתיד ורוד. אבל מבחינת לבנון המציאות תהיה שונה. מדינת ישראל לא תרשה לעצמה לתת עוד פעם לחיזבאללה להתעצם ולהשתלט על מדינת לבנון".

הוא התייחס גם לחזית הדרומית ולהשפעת התלות הישראלית על תוצאות המלחמה: "החמאס מחכה לנו כרגע בעזה, גם עם איזה הסכם מצחיק שהוא ממשיך לשלוט ואנחנו מסתכלים מעבר לגדר – מבחינת ההישגים של מדינת ישראל כרגע, וזה נורא כואב לי כי שילמנו מחיר גדול מאוד, הם הישגים גרועים ביותר בגלל התלות שהגענו אליה, קשרו לנו את הידיים".

קהלני הוסיף: "אני מניח שבתהליך של זמן אנחנו נתפוס את העצמאות, נעשה את מה שאנחנו צריכים ויכולים לעשות. אנחנו מסוגלים להשמיד את החיזבאללה ולהכריע את החמאס, אין שום ספק בכלל".

"איך טראמפ יסתכל במראה ויגיד 'ניצחתי'?"

בהמשך הדיון, העלתה המראיינת תמיהה כיצד ייתכן שטראמפ נסוג בצורה כה חדה, דווקא לאחר שהוביל מערכה של סנקציות כלכליות חונקות ומבצע צבאי משותף ועוצמתי של ארה"ב וישראל נגד איראן. קהלני הסכים שמדובר בתפנית לא הגיונית, ותקף את אובדן ההרתעה האמריקני.

"זה נראה מצחיק שהוא אומר 'בעוד 60 יום נדון'. מה, הוא יחזיר את המשחתות? מה, הוא יחזיר את נושאות המטוסים? הוא יחזיר את כל הצבא שלו להורמוז?", תהה קהלני. "האיראנים ימשיכו להתל בו כמה שנים כדי שהם יעשו את הדבר הזה? איך עכשיו יסתכל טראמפ במראה ויאמר לעצמו, 'ניצחתי'. הוא לא יכול להגיד ניצחתי".

קהלני הדגיש: "פוליטיקאי ומנהיג לאומי חייב לספור את מילותיו כל בוקר ולוודא שכל מילה חקוקה בסלע ומחייבת אותו. כאן נאמרו דברים, אנחנו היינו מבסוטים כי הוא מטעה את כולם וזה בסדר, אבל בסופו של דבר מה שאותנו צריך לעניין זה המדינה שלנו, לאן היא הולכת".

כידוע, דיווחים אמריקניים מהימים האחרונים מצביעים על כך שאיראן משקמת את יכולותיה הצבאיות במהירות הבזק, בניגוד להערכות הראשוניות. על פי ארבעה מקורות אמריקנים, איראן כבר חידשה חלק מייצור הכטב"מים וצפויה לשקם את המערך כולו בתוך כחצי שנה, הודות לסיוע מרוסיה ומסין.

קריאה לעצמאות אסטרטגית

בסיום הריאיון, יצא קהלני בקריאה מהדהדת לשינוי תפיסת הביטחון הלאומית ודרש להפיק לקחים מיידיים מהמערכה: "לי יש המון מסקנות מהמלחמה הזו. אנחנו חייבים להיות מעצמה, להחזיר לעצמנו את השליטה על עצמנו, להגדיל את הצבא ללא תלות משום דבר אחר. אולי מטוסי F-35 לא נייצר כאן, אבל להמשיך בצורה כזו? הכתובת כתובה על הקיר, חד משמעית".

דבריו של קהלני מצטרפים לביקורת הגוברת בישראל על המהלך האמריקני, המעורר חששות כבדים בקרב גורמי ביטחון ופוליטיקאים בכירים. השאלה המרכזית שעולה היא האם ישראל תוכל לשמור על חופש הפעולה שלה מול איראן וחיזבאללה, או שתמצא את עצמה כבולה בהסכמות שנכפות עליה מבחוץ.