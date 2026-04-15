יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי סיפר בראיון לערוץ 14 את האווירה הקשה ששררה בדיון על אישור תקציב החינוך החרדי לשנת 2025. לדבריו, הדיון שנמשך כשמונה שעות התאפיין בהשתלחויות קשות מצד חלק מחברי האופוזיציה כלפי הציבור החרדי ומוסדותיו.

"אתמול אישרנו מחדש את הכספים לחינוך החרדי משנת 25", מסר מילביצקי. "'יש עתיד' הגישו עליהם עתירה, גם כן ישבנו כשמונה שעות, וראית השתלחות מזעזעת של חלק מחברי האופוזיציה בחרדים, במוסדות של החרדים, בחרדים עצמם".

יו"ר ועדת הכספים תיאר כיצד חלק מחברי האופוזיציה לא יכלו לשאת את האווירה שנוצרה. "אתה יודע, חלק מחברי האופוזיציה היה להם כל כך לא נעים האירוע שהם פשוט קמו ועזבו באמצע", הבהיר. "ונשארו באמת אותם אלה שתמיד נמצאים שמה, ה'לזימי' והחבר'ה מ'יש עתיד' שעושים את מה שהם עושים".

הדיון התקיים על רקע עתירה שהגישה מפלגת 'יש עתיד' נגד אישור התקציבים לחינוך החרדי. כזכור, בג"ץ דחה לאחרונה עתירה דומה של התנועה לרגולציה הוגנת נגד ערוץ 14, כאשר השופטת וילנר דרשה מהמשטרה לעדכן על מועד ההחלטה בתלונה שהוגשה נגד הערוץ.