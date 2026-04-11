בגלל קורקינט חשמלי: חרדי לכוד חולץ מדירה שהחלה לבעור בבניין

( צילום: דוברות כב"ה )

נס התרחש הערב (מוצאי שבת) בעיר החרדית מודיעין עילית במרכז הארץ, כאשר שריפה פרצה בדירת מגורים ברחוב שאגת אריה בעיר. לוחמי אש ממרחב בנימין הוזעקו לזירה בעקבות דיווחים על עשן סמיך העולה מהקומה השנייה של בניין מגורים, ועם הגעתם הבחינו בלהבות ובדיירים מבוהלים המדווחים כי בתוך הדירה הבוערת נמצא אדם.

הכוחות החלו מיד בפעולות נמרצות לכיבוי מוקד הבעירה ובמקביל ביצעו סריקות מהירות בתוך העשן הכבד לאיתור לכודים. במהלך הסריקות, הצליחו לוחמי האש לחלץ מהדירה לכוד אחד שמצבו הוגדר קל, והוא הועבר באופן מיידי לטיפול גורמי הרפואה שהמתינו מחוץ למבנה. פעילותם המהירה של הצוותים מנעה את התפשטות האש לקומות נוספות בבניין המאוכלס, אירוע שעלול היה להסתיים באסון כבד בהרבה. מחקירה ראשונית שנערכה בזירה על ידי מפקד תחנת מתיתיהו, סגן טפסר רוני יעקב, עולה כי מוקד הבעירה החל במספר קורקינטים חשמליים שהיו בדירה והחלו לבעור מסיבה שטרם הובהרה סופית. "לפני זמן קצר נקראנו לשריפה שפרצה בדירה, עם הגיענו למקום זיהינו עשן רב ודיירי הבניין דיווחו לנו על בעירה בדירה בקומה השניה", סיפר רוני יעקב מפקד התחנה. "לוחמי האש פעלו לכיבוי השריפה, ולחילוץ לכוד מהדירה. מחקירה ראשונית עולה כי מוקד הבעירה היה מספר קורקינטים חשמליים אשר החלו לבעור".

הקורקינט החשמלי המפויח ( צילום: דוברות כב"ה יו"ש )

מפקדי השטח ציינו כי מדובר בתופעה מסוכנת שגובה מחירים כבדים מדי שנה, כאשר מאות בתים בישראל עולים באש כתוצאה מהתלקחות של סוללות ליתיום, לעיתים אף עם פגיעות בנפש.

בשירותי הכבאות מדגישים כי יש להקפיד על כללי בטיחות מחמירים בעת החזקת וטעינת כלי רכב חשמליים בבית. המומחים ממליצים להטעין את הסוללות אך ורק במקומות פתוחים כמו מרפסת או חצר ובמקום מוצל, ולהימנע לחלוטין מהטענה במהלך הלילה או בזמן שינה.

כמו כן, מובהר כי יש להשתמש אך ורק בסוללות בעלות תו תקן רשמי ולא לבצע שינויים טכניים בכלי הרכב. כאמצעי מציל חיים נוסף, ממליצים בכבאות והצלה להתקין גלאי עשן בכל דירת מגורים, שכן הוא מסוגל לתת התרעה מוקדמת וקריטית ברגעים הראשונים של פרוץ דליקה.