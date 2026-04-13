מפחיד: מטיילים נתקעו בגובה 72 מטר לאחר שהחבל שלהם נקרע 

כוחות חילוץ פועלים בשעות האחרונות בשני אירועים מורכבים באזור צפון ים המלח, לאחר שמטיילים נקלעו למצוקה במסלולים מאתגרים.

בנחל תמרים פועלים כ-20 מתנדבים מיחידת החילוץ מגילות, אליהם הצטרפו גם אנשי צוות טג״ח, בעקבות שלושה גולשי צוקים שנתקעו בראש מפל בגובה של כ-72 מטר.

השלושה החלו את הגלישה בשעות הצהריים, אך נתקלו בתקלה טכנית לאחר שחבל נתקע, ומאז נותק עמם הקשר בשל בעיות קליטה באזור. על מנת להגיע אליהם נדרשים המחלצים להגיע לראש המפל, לבצע מעקף רגלי לעברם ולאחר מכן להעלותם בתנאי שטח מורכבים ובחושך. ההערכה היא כי ההגעה אליהם תימשך כשעה מרגע כניסת הכוחות לנחל.

במקביל, הוזעקו מתנדבי היחידה לאירוע נוסף בנחל דרגה, שם דווח על שבעה מטיילים שאיבדו את דרכם.

מסוק משטרתי הועלה לאוויר בניסיון לאתר את מיקומם ולסייע לכוחות הקרקע. נחל דרגה, מהמסלולים המאתגרים באזור, סגור למטיילים בהתאם להנחיות רשות הטבע והגנים.