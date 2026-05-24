מזכיר המדינה האמריקני: התקדמות משמעותית בנושא איראן

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מסר הבוקר (ראשון) כי צפויות חדשות משמעותיות במהלך היום בנושא איראן. "אני מאמין שיהיו חדשות במהלך היום בנושא איראן. יש התקדמות", הצהיר רוביו, תוך שהוא מוסיף כי "אשאיר את זה לנשיא" להכריז על הפרטים.

דבריו של מזכיר המדינה מגיעים על רקע דיווחים אינטנסיביים בימים האחרונים על משא ומתן חשאי בין וושינגטון לטהרן, כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי הצדדים "מתקרבים מאוד" להסכמה היסטורית. על פי חשיפה של הניו יורק טיימס, ישראל לא הייתה מעורבת כלל בשיחות ונאלצה "לרגל" באמצעות מודיעין.

מצר הורמוז במוקד ההסכם

רוביו הבהיר בהצהרתו כי "הנושא העיקרי הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני", תוך שהוא מקשר זאת למצר הורמוז. "מצר הורמוז קשור בזה. מדובר באזור שיט בין-לאומי והוא לא בשליטתם", הדגיש מזכיר המדינה.

מצר הורמוז מהווה נקודת מעבר אסטרטגית קריטית לאספקת הנפט העולמית, כאשר כ-21% מהנפט העולמי עובר דרכו. איראן איימה בעבר לסגור את המצר במקרה של עימות צבאי, צעד שיכול לשתק את כלכלת העולם. ההתייחסות של רוביו למצר מעידה כי הסוגיה מהווה חלק מרכזי בהסכמות המתגבשות.

ביקורת ישראלית חריפה

בישראל, ההסכם המתגבש זוכה לביקורת נוקבת. לצד פוליטיקאים רבים, גם תת-אלוף במיל' אביגדור קהלני תקף בחריפות את המהלך האמריקני: "ההסכם שמתגבש כרגע הוא הסכם מביש, וארצות הברית פשוט הפקירה את מדינת ישראל". קהלני הזהיר כי ההסכם מעניק לטהרן שקט כלכלי ומאפשר לחיזבאללה להתעצם מחדש.

גורמי ביטחון בירושלים מביעים דאגה עמוקה מכך שישראל הודחה לחלוטין מהמשא ומתן ונאלצה ללקט מידע באמצעות ערוצים עוקפים. החשש הוא שוושינגטון ויתרה על דרישות מרכזיות הנוגעות לביטחון ישראל, כולל פירוק הטילים הבליסטיים של איראן.